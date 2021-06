Immunologa Viola: “Non rimandare richiamo del vaccino dopo le vacanze”

Attraverso il suo profilo Facebook, l'immunologa Antonella Viola invita i cittadini italiani a non rimandare il richiamo del vaccino dopo le vacanze.

Sul suo profilo Facebook l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola parla della situazione legata alal variante Delta del covid, spiegando come sia fondamentale ora non rimandare il richiamo del vaccino a dopo le vacanze: “Non raggiungeremo l’immunità di gregge, quindi non rimandiamo a dopo le vacanze il richiamo”.

Immunologa Viola: “No a richiamo vaccino dopo le vacanze”

La variante Delta del covid sta mettendo in ginocchio mezza Europa, e a maggior ragione per l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola ora è necessario stabilire il richiamo al vaccino prima delle vacanze.

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, l’immunologa spiega nel dettaglio l’evoluzione della variante Delta negli ultimi mesi, e perché quindi si sia diffuso con questa frequenza e alta carica virale: “Il virus è non solo più trasmissibile, ma anche meno sensibile agli anticorpi.

Per questo motivo, come ora indicato nel sito ECDC, chi ha ricevuto una sola dose, può non solo infettarsi ma anche ammalarsi. Ecco quindi ora la corsa a fare i richiami in fretta: meglio coprire bene le persone con più di 50 anni piuttosto che vaccinare i ragazzi. Anche questo avrebbe dovuto essere ovvio da subito“.

Immunologa Viola: “Richiamo al vaccino prima delle vacanze”

Date le premesse iniziali, l’immunologa invita i cittadini a non credere più nella famosa “immunità di gregge”, ma a non rimandare il richiamo del vaccino dopo le vacanze, per il bene di tutti: “Errori a parte, per i cittadini il messaggio è: bisogna vaccinarsi tutti perché nessuno godrà del l’immunità di gregge(che, come dico da mesi, non si raggiungerà); bisogna fare il richiamo senza rimandare a dopo le vacanze; finché non si è completamente vaccinati (10 giorni dalla seconda dose), bisogna continuare a usare mascherine e distanziamento.

Solo dopo il ciclo completo di vaccinazione possiamo sentirci al sicuro“.

Immunologa Viola: “Richiamo del vaccino non deve essere esteso”

In apertura del suo intervento sulla famosa piattaforma social, l’immunologa ha aveva spiegato in realtà come l’estensione dell’intervallo tra la prima e la seconda dose del vaccino avesse in qualche modo favorito la diffusione della variante nel Regno Unito:

“Quando il Regno Unito ha deciso di estendere l’intervallo di tempo tra la prima e la seconda dose dei vaccini a mRNA ho dichiarato la mia preoccupazione, spiegando che generare immunità parziale nella popolazione durante una pandemia favorisce la circolazione di varianti resistenti agli anticorpi. È questo quello che sta accadendo con la variante Delta”.