Imola, ragazzo di 23 anni ucciso a coltellate dopo una lite

Una terribile tragedia si è consumata durante la notte a Castel Del Rio, comune della vallata del Santerno, vicino a Imola. Un ragazzo di soli 23 anni è stato trovato privo di vita nelle vicinanze di un campo sportivo. Il giovane sarebbe stato aggredito poco prima della mezzanotte, in strada. Il suo aggressore, che lo ha ucciso a coltellate, non è ancora stato trovato. Le ricerche sono ancora in corso.

Ucciso dopo una lite in strada

I Carabinieri, con il coordinamento della Procura per i minorenni, stanno indagando ed effettuando tutti gli accertamenti per riuscire a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto si apprende, tutto sarebbe accaduto dopo una lite scoppiata in strada, probabilmente per futili motivi. Il fatto che stia lavorando la Procura dei minori fa supporre che i primi sospetti siano rivolti nei confronti di qualcuno con meno di 18 anni.