Sono davvero tanti gli strumenti ed elettrodomestici che si trovano in cucina e di cui è impossibile fare a meno. Uno dei più importanti è sicuramente l’impastatrice che ha diverse funzioni e che agevola i vari compiti e la preparazione dei piatti. Vediamo quale comprare e il modello migliore dell’anno.

Impastatrice

Uno strumento fondamentale per la cucina e per coloro che amano dilettarsi nella preparazione d’impasti sia dolci che salati. Durante il periodo del lockdown sono tantissimi coloro che si sono dati da fare preparando vari manicaretti in casa usando l’impastatrice di cui vi sono tantissimi modelli, ognuno con accessori e funzioni completamente diverse. I modelli sono vari: a spirale, forcella, ma il modello maggiormente diffuso e comune è sicuramente la planetaria.

Si chiama in questo modo in quanto dotata di un braccio che permette alla macchina di compiere un doppio movimento di rotazione. Grazie a questo elettrodomestico è possibile amalgamare i vari ingredienti in maniera uniforme e omogenea. Al momento dell’acquisto dell’impastatrice bisogna valutare una serie di fattori che sono importanti.

Uno dei più importanti da considerare è sicuramente la frusta che, nel caso dell’impastatrice planetaria, è particolarmente indicata per emulsionare vari impasti leggeri e soffici. Sono fruste indicate anche per impasti compatti che non richiedono troppa lavorazione. Le fruste a filo sono adatte per la preparazione di dolci come le meringhe oppure la panna montata.

Oltre alle fruste, bisogna anche considerare la potenza e la capienza che permette d’indicare quanto impasto è possibile preparare ogni volta. La capacità di un elettrodomestico del genere permette di lavorare fino a 2 kg d’impasto, anche se ovviamente dipende da ciò che si vuole realizzare. Un elettrodomestico molto compatto che non occupa troppo spazio.

Impastatrice: funzioni

Uno strumento fondamentale che permette di preparare qualsiasi cosa si voglia, che siano piatti salati oppure dolci. Con l’impastatrice è possibile preparare pane, la pizza, oltre ai dolci, le creme e le glasse. Un elettrodomestico dotato di un corpo orizzontale, un braccio meccanico e una serie di fruste e ganci, oltre al recipiente in cui inserire tutti gli ingredienti utili all’impasto.

L’impastatrice è un elettrodomestico che permette d’impastare vari prodotti che siano dolci, salati, ecc., ma permette anche di agevolare i compiti in cucina riducendo la fatica e il tempo. Le varie funzioni di uno strumento del genere dipendono ovviamente dalla velocità. Le velocità basse sono ottime per mescolare e impastare composti delicati quali il pane e la pizza.

La velocità moderata è maggiormente adatta per emulsionare uova e farine, quindi creare un impasto denso e cremoso, come sbattere lo zucchero nel burro. Una velocità più elevata permette di montare ingredienti quali la panna o le uova, in quanto permettono d’incorporare una quantità d’aria aumentando il volume. Questo tipo di velocità si adatta molto bene nella preparazione di mousse o meringhe.

Uno strumento utile in cucina grazie anche ai tanti accessori e funzioni che aiutano a completare la preparazione di qualsiasi impasto.



Impastatrice: miglior modello

Come già detto, i modelli d’impastatrice sono tantissimi e scegliere quella maggiormente adatta alle esigenze di ognuno, diventa difficile. Tra i tanti modelli che si trovano in commercio, la migliore secondo tecnologia e benefici si chiama ImPasta Facile. Un modello d’impastatrice che permette di realizzare preparazioni facili e rapide in modo veloce e facile.

E’ considerato la migliore impastatrice del momento per 3 motivi: La facilità di utilizzo, la tecnologia e l’ottimo rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Si distingue da altri modelli dal momento che è dotata di 6 velocità, ha una ciotola molto grande che è possibile rimuovere della capienza di 5 litri. Ha un coperchio trasparente con foro in modo da controllare come avviene l’impasto ed evitare le fuoriuscite. Dispone di tre tipi di fruste e di un blocco di sicurezza. Grazie a ImPasta Facile è possibile preparare qualsiasi cosa: dalle creme ai dolci in pochissimo tempo e senza sforzi.

Ha un movimento planetario per cui gli ingredienti rimangono al centro della ciotola. Gli impasti sono omogenei e uniformi, oltre al fatto che permette di non sporcare nulla. Un elettrodomestico con il quale preparare crema al burro morbida e vellutata, oppure un pan di Spagna alto e gustoso. Molto facile da usare, anche per coloro che sono alle prime armi.

Ha un motore molto potente ed è dotata di tre tipi di frusta:

A filo: ottima per composti soffici, come albumi, panna e pastello

Gancio impastatore: impasti densi e croccanti, quali la pasta sfoglia o le brioches

Frusta piatta: con cui preparare bignè oppure creme.

Chi vuole preparare delle creme a base di burro deve mescolare insieme questo ingrediente con lo zucchero a una velocità molto bassa usando la frusta piatta in modo da creare una crema omogenea per farcire i dolci. Ha i piedini a ventosa in modo che sia stabile durante l’utilizzo. Grazie al gancio impastatore, permette di preparare anche panettoni e pastiere.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi fisici o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale per cui il consumatore interessato all’acquisto deve collegarsi, compilare il modulo con i propri dati all’interno e inviare l’ordine. ImPasta Facile è in vendita al prezzo promozionale stagionale di 119,90€ invece di 179,90 con la spedizione gratis. Il pagamento si effettua scegliendo tra Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere.

