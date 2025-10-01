Impatto della chiusura del governo sui dipendenti federali e sui servizi pubblici

Impatto della chiusura del governo sui dipendenti federali e sui servizi pubb...

La chiusura del governo porta a significative sospensioni dal lavoro e influisce sui servizi essenziali.

Il primo giorno del nuovo anno fiscale, il governo degli Stati Uniti ha subito un shutdown a causa del mancato accordo tra Democratici e Repubblicani al Senato riguardo a un progetto di legge per il finanziamento. Questo stallo ha portato alla sospensione di un numero consistente di dipendenti federali, mentre altri, in particolare quelli che operano in servizi essenziali, continueranno a lavorare senza stipendio.

Alle 00:01 EDT di mercoledì, il governo è entrato in stato di shutdown a causa della scadenza dei fondi per le sue operazioni. L’incapacità del Congresso, guidato dai Repubblicani, di unirsi dietro a una proposta di finanziamento fino al 21 novembre ha portato a questa situazione critica. I Democratici hanno rifiutato di sostenere il budget proposto a meno che non vengano invertiti i recenti tagli a Medicaid, attuati durante l’amministrazione dell’ex Presidente Trump.

Furlough e servizi essenziali

Quando viene istituito un shutdown, le agenzie governative sono tenute a sospendere le operazioni non essenziali, portando alla sospensione di dipendenti classificati come non eccettati. Circa 750.000 lavoratori federali potrebbero essere colpiti quotidianamente, con perdite finanziarie stimate in 400 milioni di dollari in salari al giorno, secondo la Congressional Budget Office.

I dipendenti essenziali, definiti come coloro che sono cruciali per la protezione della vita e della proprietà, rimarranno in servizio ma non riceveranno compenso fino alla conclusione dello shutdown. Ogni agenzia ha precedentemente predisposto un piano di personale per affrontare tali eventualità.

Impatto sui servizi federali

Diverse agenzie governative continueranno a operare nonostante lo shutdown. La Social Security Administration manterrà l’emissione di benefici pensionistici e per disabilità, sebbene sospenderà il 12% della sua forza lavoro e interromperà le attività di marketing. Inoltre, sia Medicare che Medicaid proseguiranno con le operazioni finanziate da spese obbligatorie.

Le agenzie di enforcement, inclusi FBI, CIA e Drug Enforcement Administration, continueranno a funzionare durante lo shutdown, con i dipendenti che lavoreranno senza stipendio. Il US Postal Service, che non dipende da finanziamenti federali, proseguirà le sue operazioni senza interruzioni.

Conseguenze per i dipendenti federali

Durante i precedenti shutdown, come quello record di 35 giorni del dicembre 2018, molti lavoratori federali si sono trovati in situazioni finanziarie difficili. Alcuni hanno dovuto ricorrere a prestiti o contare sul supporto di familiari e amici per far fronte alla mancanza di reddito. L’assenza di pagamenti di supporto federale durante questo shutdown aggrava la pressione finanziaria su queste persone.

La situazione attuale potrebbe portare a conseguenze a lungo termine per i dipendenti federali, con potenziali licenziamenti suggeriti dall’Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca in un memo emesso prima dello shutdown. Scott Lucas, esperto politico, ha sottolineato l’assenza di una rete di sicurezza per coloro che sono colpiti, evidenziando il costo umano immediato della situazione.

Stato operativo delle varie agenzie

Con il progredire dello shutdown, varie agenzie stanno adattando le loro operazioni. L’IRS manterrà il personale completo per i primi cinque giorni, ma i suoi livelli di personale futuri rimangono incerti. Oltre 13.000 controllori del traffico aereo continueranno a sorvegliare la sicurezza aerea durante questo periodo, sebbene anch’essi non riceveranno stipendio fino alla risoluzione dello shutdown.

Se i tribunali potrebbero affrontare carenze di finanziamento già da venerdì, il personale militare rimarrà in servizio senza stipendio. La maggior parte dei dipendenti del Dipartimento di Giustizia impegnati nei tribunali per l’immigrazione continuerà il proprio lavoro, riflettendo il continuo focus sulle questioni migratorie dichiarate emergenza nazionale dall’amministrazione precedente.

Sfide future

