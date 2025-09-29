Impatto della decisione della Commissione Europea sulle negoziazioni dei brevetti nel settore automobilistico

Recenti sviluppi provenienti dalla Commissione Europea hanno suscitato un notevole interesse nel settore automobilistico, portando a cambiamenti significativi nelle modalità di negoziazione delle licenze di brevetto tra i costruttori di automobili. A luglio, la Commissione ha emesso una lettera di orientamento che consente la formazione di un Automotive Licensing Negotiation Group (Auto LNG), permettendo così alle case automobilistiche concorrenti di collaborare nella negoziazione di licenze per brevetti essenziali.

Questa mossa, che ricorda la formazione di un cartello, potrebbe minacciare il delicato equilibrio che ha consentito all’ecosistema tecnologico europeo di prosperare.

La rilevanza dei brevetti essenziali standardizzati

I brevetti essenziali, noti come SEPs, rivestono un ruolo cruciale in vari settori, facilitando l’interoperabilità senza soluzione di continuità di dispositivi e servizi tra diversi produttori e piattaforme. Tecnologie come Wi-Fi, 5G e codifica video rientrano in questi standard, che sono vitali per l’Internet delle Cose e altre innovazioni moderne.

Il ruolo dei pool di brevetti trasparenti

Un esito positivo delle revisioni preliminari della Commissione al suo Regolamento di esenzione per trasferimenti tecnologici è il rafforzamento dell’importanza dei pool di brevetti trasparenti. Questi pool aggregano SEPs complementari, consentendo di accedervi attraverso un’unica licenza. Questa disposizione non solo riduce i costi di transazione, ma migliora anche la chiarezza per gli implementatori tecnologici.

Quando i titolari di SEPs contribuiscono a uno standard, si impegnano a concedere in licenza i loro brevetti a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND). I pool di brevetti facilitano questo impegno fornendo una licenza unificata che può essere accettata o rifiutata dal mercato.

Le sfide poste dai gruppi di negoziazione delle licenze automobilistiche

Nonostante i vantaggi dei pool di brevetti, l’introduzione degli LNG solleva preoccupazioni riguardo alla loro compatibilità con il framework FRAND. I pool di brevetti strutturati correttamente prosperano sulla premessa che i loro termini siano percepiti come equi dagli implementatori. Tuttavia, gli LNG cercano di consolidare il potere d’acquisto tra gli acquirenti per negoziare prezzi più bassi, il che può distorcere la concorrenza e mettere una pressione eccessiva sui titolari di brevetti.

Il principio di non discriminazione a rischio

Sebbene le linee guida preliminari mirino a promuovere la partecipazione aperta agli LNG, esse non affrontano gli effetti esterni potenziali sulle obbligazioni di non discriminazione dei titolari di SEPs. Questa omissione potrebbe portare a uno scenario in cui una sorta di tariffa LNG venga imposta all’intero mercato, minando i principi FRAND stabiliti, essenziali per pratiche di licenza eque.

Dinamiche di mercato e rischi

È allarmante l’asimmetria nel potere contrattuale creata dagli LNG. Nelle catene di fornitura tradizionali, se le trattative sui prezzi falliscono, i fornitori possono interrompere le consegne. Al contrario, una volta che la tecnologia è standardizzata, essa diventa parte integrante dei prodotti, rendendo difficile per i titolari di SEPs disimpegnarsi senza ricorrere a lunghe e costose battaglie legali. Questa situazione consente agli acquirenti coordinati di ritardare i pagamenti, favorendo una cultura di attesa che ricorda il comportamento di un cartello.

Alcuni sostenitori affermano che se i licenziatari possono collaborare attraverso i pool, i licenziatari dovrebbero avere la stessa libertà di formare LNG. Tuttavia, questo ragionamento è errato. I pool di brevetti aggregano beni non concorrenti per fornire accesso a brevetti complementari, mentre gli LNG consolidano acquirenti concorrenti per esercitare controllo sui prezzi, una prassi che da tempo è oggetto di scrutinio da parte della normativa sulla concorrenza.

Preoccupazioni riguardo al processo decisionale della Commissione

Il modo in cui la Commissione ha affrontato queste modifiche è altrettanto preoccupante. L’orientamento di luglio è stato emesso attraverso un processo informale, normalmente riservato per chiarire casi complessi. È significativo che i titolari di SEPs e gli innovatori più piccoli, che potrebbero essere gravemente colpiti, non siano stati consultati durante questo processo decisionale.

Il razionale fornito dalla Commissione, che si basa su un’analisi della quota di mercato, è anch’esso discutibile. L’affermazione che i produttori di automobili rappresentano meno del 15% del mercato generale delle comunicazioni mobili trascura le caratteristiche uniche del mercato delle auto connesse, che dovrebbe essere trattato come un verticale distinto.

Obiettivi di decarbonizzazione versus normativa sulla concorrenza

