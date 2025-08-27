Impatto della nuova tariffa del 50% sulle importazioni indiane

In un colpo di scena che potrebbe avere ripercussioni a lungo termine, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ufficialmente imposto una tariffa del 50% sui beni provenienti dall’India. Questa decisione, entrata in vigore mercoledì, minaccia di compromettere i delicati rapporti tra Washington e Nuova Delhi. Ma quali saranno le conseguenze di questo provvedimento su un commercio che vale miliardi di dollari e su migliaia di posti di lavoro nel paese più popoloso del mondo?

Dettagli dell’imposizione della tariffa

La nuova tariffa, che si aggiunge a un precedente provvedimento che aveva introdotto una tassazione del 25% il 30 luglio, è stata motivata dalla scelta di Nuova Delhi di acquistare petrolio russo. Ora, il 50% si applicherà a una vasta gamma di beni, dai gioielli all’abbigliamento, dalle calzature ai mobili, fino ai prodotti chimici industriali. Chi provava a sperare in un ritorno alla normalità si troverà di fronte a una realtà ben più complessa.

Secondo le stime, questa tariffa rischia di danneggiare fortemente la competitività delle esportazioni indiane, specialmente rispetto a paesi come la Cina. Le ambizioni del Primo Ministro Narendra Modi di trasformare l’India in un hub manifatturiero potrebbero subire un duro colpo. Come reagirà l’India a questa sfida economica?

Settori più colpiti e prospettive future

Le previsioni non sono affatto rosee. Il Global Trade Research Initiative (GTRI) stima che le esportazioni indiane verso gli Stati Uniti possano scendere da 86,5 miliardi di dollari quest’anno a circa 50 miliardi nel 2026, a causa di questa decisione. I settori più vulnerabili includono tessuti, gioielli, gamberetti e tappeti, con un possibile crollo delle esportazioni del 70%. Questo scenario mette a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro. È chiaro che il futuro non appare affatto semplice.

“Ci sarà un impatto enorme”, avverte MK Venu, editor fondatore del sito di news The Wire. “Per l’India, gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale, mentre per gli USA, l’India non ha la stessa importanza.” I settori più colpiti sono quelli ad alta intensità di lavoro e di piccole dimensioni, che potrebbero non resistere a questa perdita. Rischiano di perdere quote di mercato a favore di paesi come Vietnam, Bangladesh e Pakistan. È una corsa contro il tempo per salvaguardare queste industrie.

Reazioni politiche e misure economiche

La situazione si complica ulteriormente per il settore farmaceutico indiano, che fornisce circa la metà delle importazioni di farmaci generici negli Stati Uniti. Fortunatamente, questo settore è stato esentato da questi aumenti immediati delle tariffe. Nel 2024, le esportazioni indiane di farmaci verso gli Stati Uniti ammontavano a circa 8,7 miliardi di dollari. Ma basterà?

In risposta a queste nuove misure, il Primo Ministro Modi ha promesso di proteggere i contadini, ridurre le tasse e promuovere l’autosufficienza economica. “L’India deve diventare autosufficiente,” ha dichiarato Modi, sottolineando l’urgenza di adattarsi a un contesto globale in continuo cambiamento. Tuttavia, esperti come Faisal Ahmed della Fore School of Management avvertono che l’aumento della capacità produttiva interna non è una novità e che le tariffe di Trump potrebbero solo accelerare questo processo. Come affronterà l’India queste sfide economiche senza una strategia ben definita?

In conclusione, mentre l’India si prepara a fronteggiare un futuro incerto sotto il peso di queste nuove misure, rimane da vedere come il governo indiano risponderà a queste sfide e quali misure verranno attuate per mitigare l’impatto di queste tariffe sul suo mercato e sulla sua economia. La vera battaglia, in fondo, è appena iniziata.