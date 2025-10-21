Impatto delle nuove normative fiscali sulle piccole imprese russe

Recenti discussioni hanno sollevato preoccupazioni sul futuro delle piccole e medie imprese (PMI) in Russia, poiché le riforme fiscali proposte potrebbero aumentare significativamente il carico finanziario su queste attività. Legislatori e imprenditori esprimono timori che i piani del governo possano portare a chiusure diffuse tra le piccole imprese, in particolare nelle aree regionali.

La riduzione della soglia IVA: un colpo duro per gli imprenditori

Durante un incontro con il Ministro delle Finanze Anton Siluanov, Alexei Nechaev, leader del partito Nuove Persone, ha evidenziato le conseguenze potenziali della riduzione della soglia di fatturato annuale per i pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) obbligatori. La diminuzione da 60 milioni a 10 milioni di rubli (circa 744.000 a 124.000 dollari) colpirà le piccole imprese in modo particolare, poiché molti imprenditori individuali attualmente guadagnano meno di 200.000 rubli (circa 2.480 dollari) al mese dopo tasse e stipendi.

Richiesta urgente di cambiamento

Nechaev ha esortato il Ministero delle Finanze a riconsiderare queste proposte prima della seconda lettura del disegno di legge sul bilancio 2026. Ha sottolineato che l’innalzamento della soglia IVA per le piccole imprese potrebbe “proteggere centinaia di migliaia di aziende dalla chiusura”. Le modifiche proposte minacciano la già fragile situazione di molte PMI, che sono vitali per l’economia locale.

Il piano di riforma fiscale più ampio

Alla fine di settembre, il Ministero delle Finanze ha presentato una serie di modifiche fiscali nell’ambito del disegno di bilancio per il 2026-2028. Queste misure includono non solo la riduzione della soglia IVA, ma anche piani per eliminare le esenzioni IVA esistenti per gli sviluppatori di software nazionali, raddoppiare i contributi assicurativi per i dipendenti IT al 15% e introdurre una nuova tassa sul gioco del 5% sulle scommesse accettate e del 25% sui profitti dei bookmaker. Inoltre, è in fase di valutazione un aumento dell’aliquota IVA complessiva dal 20% al 22%.

Implicazioni finanziarie e sfide di bilancio

Il Ministero delle Finanze ha giustificato queste misure come necessarie per affrontare il crescente deficit di bilancio del paese, che è aumentato in modo significativo. Inizialmente stimato in 1,17 trilioni di rubli (circa 14,5 miliardi di dollari), il deficit ha raggiunto un valore impressionante di 3,79 trilioni di rubli (circa 47 miliardi di dollari) tra gennaio e settembre, rappresentando il 1,7% del PIL. Questo ha spinto il ministero a prevedere un deficit di fine anno di 5,7 trilioni di rubli (circa 70,7 miliardi di dollari), pari al 2,6% del PIL.

Le spese governative sono aumentate del 19,5% raggiungendo 30,73 trilioni di rubli (381 miliardi di dollari) durante questo periodo, mentre le entrate hanno registrato solo un modesto incremento del 2,5% a 26,94 trilioni di rubli (334 miliardi di dollari). Il netto contrasto tra spesa e generazione di entrate evidenzia l’urgenza di una riforma fiscale.

Le potenziali ripercussioni per il settore IT

Nechaev ha sollevato anche preoccupazioni riguardo alle implicazioni per il settore IT. Ha avvertito che l’eliminazione delle esenzioni IVA per gli sviluppatori di software russi potrebbe portare a significative perdite di posti di lavoro, poiché le aziende potrebbero essere costrette a ridimensionarsi. Professionisti qualificati potrebbero cercare migliori opportunità all’estero, con conseguente fuga di cervelli che il paese non può permettersi.

“Se eliminiamo questi benefici, rischiamo di colpirci da soli,” ha affermato Nechaev, avvertendo che i guadagni fiscali attesi potrebbero non compensare le potenziali perdite nel settore tecnologico. La situazione richiede un approccio equilibrato che consideri sia le necessità di bilancio sia la sostenibilità di settori cruciali.