Neanche il tempo di piangere l’ultima vittima di questo tipo di sinistri registrata purtroppo a via Casal del Marmo a Roma che in Liguria nelle ore serali del 23 maggio c’è stato un nuovo episodio: ad Imperia un’auto cozza contro monopattino ed un 20enne sul mezzo a due ruote è stato sbalzato per diversi metri. Da quanto si apprende sui media regionali il giovane è stato ricoverato in codice rosso dopo l’urto violentissimo con una Peugeot.

Imperia, auto contro monopattino: soccorso 20enne

Il ragazzo, da quanto si apprende, purtroppo è giunto in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Si tratta di un ventenne che a bordo del suo monopattino, è stato investito da una autovettura mentre si trovava sulle strisce di attraversamento pedonale. Dopo l’allarme è scattato l’intervento del 118 che è avvenuto verso le ore 22,30 in via Scarincio.

L’urto in via Scarincio e i soccorsi

L’auto che ha colpito il ragazzo è una Peugeot proveniente da via Boine. Sul posto sono accorsi i soccorritori della Croce Bianca di Imperia, l’auto medica e i Carabinieri della territoriale. I media spiegano che il 20enne è stato sbalzato dal mezzo per diversi metri e a causa dei gravi traumi riportati dallo scontro è stato portato in gravi condizioni al nosocomio locale.