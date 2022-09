Imperial Brands e Giorgio Mallone insieme a Milano Fashion Week

Milano, 20 set. (askanews) – Smoking destrutturati, colorati, genderless, contemporanei. L’abito iconico maschile è tornato sulle passerelle della Milano Fashion Week in una versione nuova grazie alla reinterpretazione in chiave urban di Giorgio Mallone in occasione del lancio in Italia di Pulze, il nuovo dispositivo heated tobacco lanciato da Imperial Brands. Lo stilista milanese ha presentato una drop collection che rivoluziona il significato di questo abito iconico classico, nato come veste da fumo, seguendo il concetto “Not Your Usual”.

Concetto che condivide con il nuovo device per scaldare il tabacco presentato con la sfilata di Mallone nella suggestiva cornice della palazzina Appiani. Superare il classico, andare oltre i confini dell ordinario e scoprire ciò che di nuovo ci attende, sono i valori che accomunano l identità del nuovo dispositivo e le creazioni dello stilista. “Abbiamo deciso di collaborare con un artista che è sicuramente diverso e fa del not your usual il suo pane quotidiano e riteniamo che il nostro prodotto abbia lo stesso dna.

È qualcosa di diverso per semplicità, caratteritsiche, prezzo e posizionamento. Parliamo la stessa lingua con Giorgio”, ha spiegato Armando Frassinetti, Market Manager Italy di Imperial Brands.

Il nuovo dispositivo di heated tobacco è il risultato di anni di ricerca, sviluppo e investimenti a livello internazionale per entarare nel mercato con una tecnologia all’avanguardia. “Di innovativo ha tante cose anche grazie al fatto di essere arrivati dopo gli altri e aver studiato le necessità dei fumatori adulti – ha sottolineato Frassinetti – Si possono scaldare 20 stick consecutivamente, la ricarica è molto veloce, ha tutti i sistemi per la pulizia integrati, è un dispositivo all in one, tutto al suo interno”.

Un ulteriore passo per Imperial Brands, dopo la sigaretta elettronica myblu, che completa il portafoglio di prodotti di nuova generazione senza combustione e a potenziale rischio ridotto con questo dispositivo, “Not Your Usual”.