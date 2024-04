Imperial Brands Italia cresce nel 2023

Roma, 19 apr. (askanews) - Imperial Brands Italia ha chiuso il suo bilancio del 2023 con un utile operativo di 3,8 milioni di euro. Una importante crescita dei ricavi soprattutto grazie ai prodotti di nuova generazione, come PULZE, che scalda il tabacco senza bruciarlo. Per il Gruppo britannico, tr...

Roma, 19 apr. (askanews) – Imperial Brands Italia ha chiuso il suo bilancio del 2023 con un utile operativo di 3,8 milioni di euro. Una importante crescita dei ricavi soprattutto grazie ai prodotti di nuova generazione, come PULZE, che scalda il tabacco senza bruciarlo.

Per il Gruppo britannico, tra le più grandi aziende produttrici di tabacchi al mondo e presente in Italia dal 2008, la crescita è il frutto della nuova strategia aziendale, che ha rimesso l’attenzione ai consumatori e la cultura delle performance al centro del business, e che ha generato un apprezzabile miglioramento nella performance operativa e finanziaria.

In particolare, il Gruppo ha puntato molto nella categoria dei prodotti di nuova generazione, tra cui sigarette elettroniche e tabacco scaldato, che oggi distribuisce negli Stati Uniti e in più di 20 mercati europei, dove in generale la vendita dei prodotti di nuova generazione ha registrato un’accelerazione notevole. Grazie al lancio efficace di nuovi prodotti in queste categorie, i ricavi complessivi relativi ai prodotti di nuova generazione sono più del 50% dei ricavi totali del Gruppo in Italia, tra i primi Paesi al mondo ad essere interessata da questa nuova strategia

Armando Frassinetti, Market Manager Imperial Brands Italia:

“Il 2023 è stato l’anno del rilancio delle ambizioni di Imperial Brands in Italia, concentrato in due momenti: il rebranding della nostra Società e il lancio del nuovo Pulze 2.0. In particolare, i risultati di Pulze in questi 12 mesi sono stati davvero incoraggianti e siamo ottimisti che il mercato dei prodotti di nuova generazione possa continuare a crescere nei prossimi anni, sia in termini di volumi che di fatturato. Abbiamo nuovi progetti in cantiere e numerose novità da condividere con i nostri clienti e consumatori, fiduciosi di incontrare il loro favore con un’offerta ancora più completa e di qualità.”

Con l’inizio del 2024 Imperial Brands Italia guarda al futuro con fiducia, rinnovando il suo impegno a soddisfare le esigenze dei consumatori moderni attraverso l’innovazione e il costante sviluppo di prodotti di eccellenza.