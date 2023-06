Implantologia dentale computer guidata: ultima frontiera odontoiatria

Roma, 28 giu. (askanews) – Il settore dentistico è in continua evoluzione e le tecnologie digitali segnano un progressivo passo in avanti verso il futuro. I progressi tecnici stanno rivoluzionando gli interventi, migliorandone l’accuratezza e l’efficacia ma anche riducendo i rischi, gli errori e l’invasività.

L’ultima frontiera in campo implantologico e protesico è rappresentata dall’implantologia dentale computer guidata: un’innovativa modalità che permette di riprodurre e prevedere al computer la posizione in cui è meglio inserire un impianto all’interno della bocca del paziente. “E’ una tecnica molto meno invasiva e più sicura rispetto alla tecnica tradizionale sempre che le condizioni ossee del paziente lo consentano – sottolinea il Dott. Francesco Lerario, Fondatore e Ceo di SkyDental 3D -. Per due motivi: in primo luogo perché grazie a un software di modellazione in 3D è possibile pianificare con grande esattezza i punti migliori dove inserire gli impianti nell’osso, sia per quantità che per qualità. Ed è meno invasiva perché rispetto alla tecnica tradizionale vengono eliminati i tagli di superficie e i punti di satura che portano a dolori, gonfiori e sanguinamenti”.

Grandi vantaggi sia per il paziente che per il dentista: tempi più veloci, meno dolore e interventi più sicuri. “Il paziente ha un maggiore confort post-trattamento oltre che durante il trattamento, il tempo in poltrona notevolmente ridotto e per il periodo post-trattamento che sarà molto meno fastidioso. Per il dentista è tutto più sicuro, potendo pianificare tutto prima, l’intervento è più semplice da gestire ed è meno possibile che avvengano complicazioni”, conclude il Dott. Lerario.