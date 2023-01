Massimo Colistra, imprenditore di 64 anni, era appena uscito da un locale e si stava recando nel parcheggio per prendere la sua auto, quando improvvisamente è stato raggiunto da due colpi di pistola.

Si tratta di un atto intimidatorio.

Imprenditore gambizzato mentre torna a casa: atto intimidatorio

Nelle scorse ore si è verificato un terribile episodio a Vibo Valentia. Un imprenditore di 64 anni, Massimo Colistra, è stato gambizzato mentre tornava a casa dopo una serata trascorsa in un locale con alcuni amici. L’uomo è stato raggiunto da due proiettili mentre andava a prendere la sua auto in un parcheggio.

Secondo i primi accertamenti, a sparare sarebbe stato un uomo con il volto coperto da una mascherina e da un cappuccio. L’uomo è stato subito soccorso e portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, dove è ricoverato.

Le sue condizioni non sono gravi

Le condizioni dell’uomo non si sono rivelate gravi e non è stato necessario nessun intervento chirurgico. I proiettili lo hanno raggiunto ad una gamba, ma sono entrati e usciti senza provocare danni gravi.

I contorni di questo episodio sono ancora poco chiari e non è esclusa nessuna ipotesi. “Quanto avvenuto a Vibo Valentia ai danni di uno stimato imprenditore come Massimo Colistra, vittima di un’azione criminale, non può lasciare indifferenti. Un episodio gravissimo che va condannato con forza” ha commentato il deputato Giuseppe Mangialavori, originario di Vibo Valentia. Il consigliere regionale Francesco De Nisi ha parlato di un “vile atto intimidatorio” e ha espresso tutta la sua solidarietà, a cui sottolinea che bisogna accompagnare una condanna.

“L’episodio sembra costituire l’ennesima riprova di quanto elevata sia la soglia di rischio per cittadini e operatori economici, a causa di una criminalità sempre più diffusa e stratificata nel territorio” ha aggiunto.