Le allusioni alla "chimera" del Reddito di cittadinanza, imprenditore romagnolo offre un lavoro agli "ex parlamentari non rieletti e ora disoccupati"

Troppi “trombati” in giro ed un imprenditore romagnolo offre un lavoro agli “ex parlamentari non rieletti e ora disoccupati”. Da Ravenna e durante l’evento “Preparati a tutto” arriva la provocazione del vulcanico Gianluca Spadoni. Provocazione che è passata per le parole sardoniche dell’uomo a margine della kermesse: “Sono pronto ad assumere gli ex parlamentari non rieletti il 25 settembre e ora disoccupati“.

Offre un lavoro agli “ex parlamentari

Libero sottolinea come fra i destinatari dell’invito di Spadoni spicchi il ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio, a cui è arrivata la “mano tesa durante l’evento di Ravenna”. Ma cose è “Preparati a tutto”? Si tratta di un evento dedicato “ai professionisti e imprenditori che vogliono eccellere nel proprio lavoro e condurre una vita appagante senza il timore che la riuscita di uno precluda il successo dell’altro”. Ha detto Spadoni: “Volentieri offro un lavoro agli ex parlamentari oggi disoccupati, specie quelli che entrarono in Parlamento dopo poche decine di click web, perché credo abbiano avuto le loro buone intenzioni quando crearono il reddito di cittadinanza“.

“Le buone intenzioni non bastano”

In chiosa l’imprenditore della Formazione Professionale e del Coaching ha detto: “Le buone intenzioni da sole non bastano, servono le competenze intese come l’insieme della conoscenza che sviluppiamo e dell’esperienza che facciamo nella vita. Gli ex parlamentari aprano quindi una nuova fase della loro vita e vengano a fare gli apprendisti da noi”.