Imprenditori Digitali: Salvaguardare know-how e innovazione

Roma, 24 gen. (askanews) – È nell’ambito dell’economia digitale, dove la velocità dell’innovazione si scontra spesso con la necessità di protezione legale che emerge la figura dell’avvocato Oreste Maria Petrillo. Specializzato in contrattualistica digital, NDA, patti di riservatezza, non concorrenza e protezione del know-how, Petrillo si è affermato come un baluardo per gli imprenditori digitali, specialmente per coloro che operano nel campo delle consulenze online e dei video corsi.

Con approccio pragmatico e la dedizione ai diritti digitali, l’avv. Petrillo si distingue come un difensore essenziale nell’ecosistema digitale, guidando gli imprenditori attraverso le complesse acque delle questioni legali digitali. Le prospettive strategiche, infatti, per affrontare le sfide legali in questo settore in rapida evoluzione sono diverse: “L’era digitale ha aperto nuovi orizzonti per gli imprenditori, ma ha anche introdotto rischi significativi come il mancato pagamento dei clienti, la pirateria online e la violazione del know-how aziendale” spiega Petrillo.

La profonda comprensione delle dinamiche legali nell’ecosistema digitale aumenta l’importanza di costruire contratti ben definiti e misure preventive. “Gli accordi di non divulgazione e i patti di non concorrenza devono essere chiari, dettagliati e realistici per essere efficaci – afferma Petrillo – azioni legali rapide contro la vendita illegale di corsi e materiali protetti sul dark web sono fondamentali e vanno fatte nel momento stesso in cui succedono.”

Petrillo sottolinea l’urgenza di un approccio proattivo nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale. “La mia azione non si limita alla sala d’udienza. Come in medicina, prevenire è meglio che curare e un contratto è la migliore prevenzione, l’assicurazione e l’investimento per il tuo business che non puoi avere dopo che il problema ti si è palesato: devi averlo sin dall’inizio del tuo business.” aggiunge.

L’avvocato evidenzia anche il ruolo della sensibilizzazione e dell’educazione dei clienti nel prevenire la pirateria. “Informare i consumatori sui diritti d’autore e su come possono influire positivamente sul settore è fondamentale,” dice Petrillo.

L’importanza di un ambiente legale che sostenga l’innovazione e la creatività digitale è diventato necessario visto l’insieme di pericoli che nasconde la sfera digitale, “In un mondo dove la conoscenza è il bene più prezioso, proteggerla diventa non solo un obbligo legale, ma anche un imperativo morale” conclude Petrillo.