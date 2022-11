Impresa Italtennis, batte gli Usa 2-1 e vola in semifinale Davis

Milano, 24 nov. (askanews) - Il doppio azzurro composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli concede il punto decisivo per la vittoria dell'Italtennis contro gli Stati Uniti alla Davis Cup Finals in corso a Malaga, in Andalusia. Impresa dell'Italia - dimezzata a causa dell'assenza di Sinner e Berrett...

Milano, 24 nov. (askanews) – Il doppio azzurro composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli concede il punto decisivo per la vittoria dell’Italtennis contro gli Stati Uniti alla Davis Cup Finals in corso a Malaga, in Andalusia. Impresa dell’Italia – dimezzata a causa dell’assenza di Sinner e Berrettini – che ora accede alla semifinale dove incontrerà sabato 26 novembre la vincente tra Germania e Canada.

Grande tifo azzurro nel Palacio de Deportes Josè Martin Carpena.

Tantissimi i sostenitori dell’Italia giunti in Spagna per l’occasione. Il primo punto per l’Italia è arrivato da Lorenzo Sonego che ha piegato in due set Frances Tiafoe. Lo statunitense Taylor Fritz ha riportato la battaglia in partità. A decidere le sorti del match il doppio Bolelli-Fognini. Grande festa nel team azzurro.