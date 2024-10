Impresa storica di SpaceX, il booster di Starship rientra alla base

Boca Chica (Texas), 14 ott. (askanews) - Un successo senza precedenti, SpaceX dopo il lancio avvenuto dalla base di Boca Chica in Texas, ha "catturato" con successo il booster di primo stadio del suo megarazzo Starship ed è tornato sulla base di lancio da cui era partito sette minuti prima. Si tra...

Boca Chica (Texas), 14 ott. (askanews) – Un successo senza precedenti, SpaceX dopo il lancio avvenuto dalla base di Boca Chica in Texas, ha “catturato” con successo il booster di primo stadio del suo megarazzo Starship ed è tornato sulla base di lancio da cui era partito sette minuti prima.

Si tratta di una svolta, Space X ha recuperato il razzo booster utilizzando bracci retrattili sulla torre di lancio. Il veicolo Starship è quindi entrato in orbita per poi ammarare nell’Oceano Indiano, a ovest dell’Australia.

“Ragazzi, questo è un giorno per i libri di storia dell’ingegneria”, ha detto un portavoce di SpaceX, dopo che il booster era saldamente tornato nella torre di lancio. Il successo è stato festeggiato con un lungo applauso. Starhsip un giorno potrebbe essere utilizzato per trasportare gli esseri umani sulla Luna o su Marte, per il suo fondatore Elon Musk un nuovo successo.