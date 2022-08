Impresa tra cielo e terra del funambolo Andrea Loreni

Frassinetto, 1 ago. (askanews) – Tra cielo e terra per sfidare se stessi in una nuova grande impresa del funambolo Andrea Loreni.

Ha camminato su una zipline a 300 metri di altezza per 350 metri di lunghezza a Frassinetto in provincia di Torino. Una performance che ha lasciato tutti gli spettatori con il fiato sospeso per oltre 40 minuti.

Il funambolo Andrea Loreni ha così superato i suoi precedenti record personali (320 metri di lunghezza e 160 metri di altezza).

Un evento straordinario e unico, una sfida tecnica che ha visto il funambolo classe 1975 e la sua squadra impegnati per settimane tra le montagne piemontesi. Una preparazione che richiede molto impegno mentale ma non solo.

E’ vero che è mente, ma in verità è anche molto corpo, ma non corpo allenato nel senso della ginnastica, è un corpo consapevole delle proprie sensazioni, della postura e del proprio agire. E’ un corpo che ti porta nel qui e ora e quindi è tutto piedi.

La mente è accettare questa voce che ti dice di metterla di non farlo e nonostante questo non ascoltarla e andare avanti.

Per stabilizzare il cavo ha avuto l’assistenza di quattro dei tecnici appesi, due davanti e due dietro. Il cavo così lungo ha delle risonanze forti, camminarci sopra crea delle onde.

laureato in filosofia teoretica, Andrea Loreni è l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze.