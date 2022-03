Imprese: a Mondelēz international il riconoscimento di Caring Company 2022

Milano, 7 mar. (Labitalia) – Da anni in prima linea nel promuovere un approccio olistico al benessere e tra le aziende all’avanguardia nella Diversity and Inclusion, Mondelez International in Italia ha ottenuto il premio Caring Company 2022, ricevuto da Lifeed, la società di Education technology che, attraverso la piattaforma digitale di life-based learning, trasforma gli eventi della vita in palestre per lo sviluppo di competenze soft.

Il riconoscimento viene conferito alle aziende che si prendono cura delle proprie persone: che favoriscono la sinergia tra vita e lavoro, promuovono modelli di caring leadership e valorizzano le persone nella loro diversità.

Fin dagli anni ’90, l’azienda ha intrapreso un percorso per sviluppare una cultura aziendale fondata sulla valorizzazione delle proprie persone, attraverso la definizione di politiche e azioni tese a promuovere l’equilibrio tra vita privata e lavoro, supportando il benessere di tutti i colleghi.

La strategia di inclusione e benessere messa in campo dall’azienda comprende iniziative di work life balance, di well-being e sensibilizzazione su tematiche di diversità e di inclusione.

La promozione della sinergia sfera privata e professionale passa attraverso politiche di genitorialità serena che riguardano l’estensione di congedi di paternità e flessibilità per il rientro del periodo di maternità, il master caregiver che offre un percorso di riconoscimento e valorizzazione della dimensione identitaria dei caregiver, oltre alla recente introduzione della settimana corta.

Guardando al benessere fisico e mentale della persona, l’azienda mette a disposizione la palestra interna, programmi di mindfulness e un servizio di counselling con professionisti dedicato ai dipendenti e le loro famiglie. Infine, numerosi sono gli incontri volti a creare una maggiore consapevolezza sull’importanza della cultura dell’inclusione e della diversità. Proprio nella settimana in cui cade la Giornata internazionale della donna, predono avvio le Dei weeks, un palinsesto di interventi che coinvolgono business partner, ong ed esperti interni per riflettere e confrontarsi su temi di inclusione e diversità e approfondire gli impegni assunti dell’azienda.

“Da anni Mondelēz International in Italia si impegna nel promuovere un approccio a 360° al benessere e lo fa sviluppando programmi che originano dall’ascolto continuo delle persone. Così nascono il supporto 24/7 al benessere fisico e mentale dei dipendenti e dei loro familiari, i gruppi di interesse di dipendenti che si impegnano per valorizzare i temi di diversità e inclusione e i programmi che trasformano le diverse esperienze di vita in risorse preziose, utili anche sul lavoro. Ecco perché da oggi siamo una Caring Company 2022, un riconoscimento che certifica il nostro essere un’azienda pronta per il futuro e capace di mettere le persone al centro, esprimendo un ruolo sociale con azioni concrete e misurabili", commenta Roberta Candileno, responsabile risorse umane di Mondelez per l’Italia e per la Grecia.

