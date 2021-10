Imprese: al via Urbanforce, società consortile per digitalizzare la pa

Milano, 28 ott. (Labitalia) – Due aziende italiane uniscono competenze ed esperienza per digitalizzare la pubblica amministrazione, dando vita alla società consortile Urbanforce: si tratta di Var Group, operatore di riferimento nel settore dei servizi e delle soluzioni Ict per le imprese, parte del gruppo SeSa S.p.a quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, e Balance Consulting, società di consulenza che abilita i processi di trasformazione di business delle aziende attraverso l’adozione delle tecnologie digitali.

Var Group e Balance Consulting portano in Urbanforce l’expertise e le più evolute soluzioni, sviluppate per la digitalizzazione delle imprese del made in Italy, a supporto della trasformazione della Pa, una delle sfide più attuali per l’innovazione del Paese e uno dei temi principali individuati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La strategia attuata da Urbanforce è ben espressa dal nome della società: delineare una roadmap evolutiva per rendere il servizio pubblico efficiente, semplice e capace di rispondere alle necessità dei cittadini; il tutto grazie a Salesforce, la piattaforma per la gestione delle relazioni con i cittadini che consente alle Pubbliche Amministrazioni di avere una visione a 360 gradi delle loro interazioni.

In questo modo abilita un approccio olistico aiutando i dipendenti della pa ad attivare servizi al cittadino sempre più utili ed efficaci. Su questa soluzione sia Var Group, attraverso la sua linea di business Customer Experience Adiacent, sia Balance Consulting, partner Salesforce dal 2011, hanno focalizzato numerosi progetti di digital trasformation.

“La digitalizzazione della pubblica amministrazione è uno dei temi più sentiti dai cittadini in questo momento: efficienza e trasparenza sono diventate imprescindibili ed è fondamentale che il settore pubblico acquisisca lo stesso livello di competitività delle nostre imprese.

Sono molto lieta di collaborare con Balance Consulting e portare le nostre competenze, come partner per la digitalizzazione del Made In Italy, all’ambito strategico della PA, la cui modernizzazione è sinonimo di evoluzione per tutto il Paese", ha dichiarato Francesca Moriani, ceo di Var Group.

“In Balance Consulting cerchiamo risposte rapide a problemi urgenti. La collaborazione con Var Group porterà efficienza ai servizi della Pubblica Amministrazione migliorando la vita dei cittadini grazie alle grandi potenzialità della piattaforma Salesforce.

Opereremo su più dimensioni: l’accessibilità ai servizi della pubblica amministrazione, la semplificazione dei servizi disponibili per i cittadini, la crescita della cultura digitale nella pa italiana. La digitalizzazione è un'opportunità ma è anche una sfida da vincere. E noi siamo pronti a farlo", ha sottolineato Pasquale de Lucia, presidente di Balance Consulting.

“Oggi il cittadino è molto più digitale ed esige poter interagire digitalmente anche con le amministrazioni. Il nuovo consorzio Urbanforce metterà a disposizione della pa le competenze e le tecnologie per far innalzare sempre più la qualità delle relazioni tra cittadini e Pubblica Amministrazione", ha dichiarato Augusto Davico, vice president Salesforce per il settore pubblico.

"Siamo molto orgogliosi di poter contribuire a questa sfida insieme a due eccellenze imprenditoriali italiane come Var Group e Balance Consulting. Urbanforce sarà un interlocutore agile e di estrema competenza in grado di cogliere appieno le esigenze del settore pubblico, supportandolo nel suo percorso di trasformazione digitale in una logica citizen-centric”, ha concluso.