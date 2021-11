Imprese: alla Ceo di Gualini del Ponte Morandi il Premio GammaDonna (2)

(Adnkronos) – "La trasformazione del Premio nel primo format televisivo italiano dedicato all’imprenditoria innovativa al femminile – ha commentato Valentina Parenti, presidente di GammaDonna – ci ha consentitodi raggiungere il grande pubblico e offrire alle storie di successo delle finaliste una visibilità senza precedenti".

Valentina Parenti ha evidenziato inoltre che "mai come in questo momento c’è bisogno di un’iniezione di fiducia e positività, e in tal senso la partnership con Qvc Italia – il retailer multicanale dello shopping che ha raccontato le storie di 'GammaDonna in uno Speciale TV- è ancora più preziosa per noi: grazie al lavoro di squadra, la necessità di risolvere il problema del distanziamento sociale è diventata una meravigliosa opportunità per portare il nostro messaggio ad un pubblico molto più ampio".

"Siamo molto orgogliosi di essere partner di GammaDonna anche in un anno così particolare" ha detto Paolo Penati, ad di Qvc Italia. "Sostenere l'imprenditoria giovanile e femminile è per Qvc un impegno concreto, che cerchiamo di portare avanti anche con i nostri programmi aziendali, in primis Qvc Next che facilita l'accesso al mercato di talenti emergenti e Pmi. La partnership con GammaDonna ci permette di fare di più, di raccontare storie di imprenditrici che – ha sottolineato ancora – stanno facendo la differenza e ispirare una nuova generazione di talento italiano".