Imprese: arriva la lavatrice in abbonamento con l'idea Made in Italy di 'chimica disaggregata'

(Adnkronos) – Presentata a livello mondiale come ‘concept’ allo scorso Ifa di Berlino, da oggi la ‘lavatrice in abbonamento’ arriva sul mercato italiano, per primo. WashPass, così denominato dai produttori del colosso cinese Haier (che detiene anche i marchi Candy e Hoover) è stata ideata e sviluppata insieme a Nuncas, marchio italiano di prodotti per la cura e l’igiene della casa.

Washpass è in breve un sevizio che a fronte di un abbonamento mensile consente di ottenere un ecosistema di lavaggio professionale a casa propria, incluso di detergenti specifici e sviluppati ad hoc.

Infatti oltre all’innovativa formula di possesso, si caratterizza per contenuto tecnologico e chimico che racchiude: programmi, funzioni, tipo di lavaggio in rapporto al tipo di carico ma anche manutenzioni, aggiornamenti software e molto altro sono basati su tecnologia IoT e governati dall’intelligenza artificiale (AI).

Invece i detergenti, unici sul mercato e sviluppati ad hoc nei laboratori di Settimo Milanese dove ha sede Nuncas, inaugurano su mercato l’innovativo concetto di ‘chimica disaggregata’ “che è un nuovo modo di guardare alla formulazione di un detersivo – spiega Luca Manzoni.

AD di Nuncas, l’azienda che l’ha ideata – Disaggregare la chimica dei detersivi è l’idea di raggruppare tutte le materie prime in miscele che possano essere ricombinate direttamente nella lavatrice creando il detersivo migliore per qualsiasi bisogno, senza aggiungere ingredienti non necessari in quel lavaggio”.

Il detergente infatti non è più nel classico flacone, bensì in quattro erogatori ognuno contenente dei cosiddetti ingredienti attivi. “La separazione delle materie prime – continua Luca Manzoni – consente anche di evitare le incompatibilità e aumenta la loro efficacia.

Con il doppio vantaggio di un risparmio sull’uso del detergente, sarà infatti l’AI a determinare la giusta combinazione di ingredienti da erogare per quello specifico lavaggio, e risultati di lavaggio migliorati sino al 70%”.