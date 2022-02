Imprese: Assofond, in quarto trimestre ricavi fonderie +12% ma pesa caro energia (2)

(Adnkronos) – Dal punto di vista della fiducia, secondo i dati di Assofond, la situazione economica attuale resta stabile. L'indice Act, che misura il giudizio su come le aziende abbiano trascorso il trimestre di riferimento è in leggera flessione e si posiziona a quota 50.

Dopo il forte rialzo del terzo trimestre sul secondo, resta stabile a 2,7 mesi la visibilità degli ordini, mentre cala a quota 75,5% l’utilizzo di capacità produttiva. Resta stabile, rispetto al periodo precedente, la curva che misura l'incidenza sul campione delle fonderie che fanno ricorso ad almeno uno strumento di ammortizzatore sociale: nel quarto trimestre del 2021 la percentuale è pari al 25,6%. Si azzera l'incidenza delle aziende che facevano ricorso alla cig straordinaria, mentre aumentano le fonderie con dipendenti in cig ordinaria (20,9%).

Nei singoli comparti, la maggioranza delle fonderie di ghisa e di metalli non ferrosi riscontrano nel quarto trimestre del 2021 un fatturato in aumento, rispettivamente del 15% e del 12%, rispetto al trimestre precedente, mentre fra le fonderie di acciaio prevalgono i segni negativi e una variazione media ponderata nulla. I budget per il 2022 sono tutti fissati su percentuali di crescita: dall'acciaio (+23%) alla ghisa (+12%) e ai non ferrosi (+14%).