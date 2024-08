Imprese, Cio e Deloitte annunciano ampliamento partnership olimpica a livello globale

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – Il Comitato olimpico internazionale (Cio) e Deloitte, tra le principali realtà dei servizi alle aziende che nel mondo conta oltre 457.000 persone, hanno annunciato oggi un ampliamento della loro partnership olimpica a livello globale. A partire dai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 fino alle Olimpiadi di Brisbane 2032, Deloitte assumerà il ruolo di Games Technology Integration Partner per i Giochi olimpici, i Giochi paralimpici e i Giochi olimpici giovanili. Deloitte – riporta una nota – contribuirà a far progredire la visione del Cio al fine di creare una nuova infrastruttura tecnologica integrata e una piattaforma per i Giochi con l’obiettivo di migliorare e garantire le soluzioni tecnologiche dei Giochi olimpici e paralimpici per il futuro.

"Questo è un momento entusiasmante per Deloitte portando a frutto l'incredibile lavoro che abbiamo già iniziato con il Cio sulla trasformazione digitale, l'infrastruttura di knowledge management, nonché i programmi di supporto agli atleti e le iniziative di sostenibilità – ha dichiarato John Skowron, Vice Chairman di Deloitte per i Giochi Olimpici e Paralimpici – Nel 2022 abbiamo dato il via alla nostra 'partnership with purpose' con l'obiettivo di utilizzare le capacità di Deloitte nel realizzare la nostra ambizione condivisa di creare un mondo migliore attraverso lo sport. L’ampliamento della nostra partnership è un'enorme opportunità per Deloitte di condividere la nostra vasta esperienza di consulenza manageriale globale e le capacità tecnologiche per aiutare a trasformare l'infrastruttura di Games Technology".

"Siamo entusiasti di sviluppare ulteriormente la nostra collaborazione con Deloitte attraverso l’ampliamento di questa partnership – il commento di Ilario Corna, Chief Information and Technology Officer del Cio – I Giochi Olimpici sono sempre stati un faro di innovazione ed eccellenza, cercando di fissare nuovi standard in ogni aspetto dello sport. Il nostro impegno ad essere all'avanguardia nel progresso tecnologico è incrollabile e, con Deloitte come partner per l'integrazione della tecnologia dei Giochi, siamo pronti a raggiungere nuovi traguardi. Garantire la robustezza, l'efficienza e la sostenibilità della nostra infrastruttura tecnologica è essenziale per lo svolgimento senza interruzioni dei Giochi Olimpici".

Questa "partnership – ha aggiunto Corna – non solo garantisce l'eccellenza operativa, ma svolge anche un ruolo cruciale nel migliorare le prestazioni dei nostri atleti, offrendo al contempo un'esperienza indimenticabile a un pubblico globale. La nostra strategia tecnologica è guidata dal desiderio di superare i confini e ispirare il mondo attraverso il potere dello sport. Dal 2022, Deloitte è stata determinante nel nostro percorso di trasformazione digitale. La loro esperienza e il loro approccio innovativo ci hanno aiutato a navigare nel panorama in continua evoluzione della tecnologia con sicurezza e agilità. Insieme a Deloitte, siamo entusiasti di esplorare nuove possibilità e di portare avanti il futuro della tecnologia nello sport. Non vediamo l'ora di continuare questo viaggio, stabilendo nuovi parametri di riferimento e ispirando le generazioni future attraverso il nostro impegno per il progresso tecnologico e l'eccellenza nel mondo dello sport".

Nell'aprile 2022, il Cio e Deloitte hanno annunciato una partnership decennale TOP (The Olympic Partner) per cinque edizioni di Giochi olimpici e paralimpici fino al 2032 – si legge – con l’obiettivo di trasformare radicalmente il modo in cui i futuri Giochi olimpici e Paralimpici saranno vissuti dagli appassionati in tutto il mondo.

Deloitte è stata selezionata come Games Technology Integration Partner da Milano-Cortina 2026 in poi a seguito di una procedura competitiva indetta dal Cio – dettaglia la nota – Con l’ampliamento della partnership, Deloitte progetterà, costruirà, implementerà, gestirà e garantirà l'integrazione tecnologica, lo sviluppo di applicazioni e i servizi di sicurezza informatica dal 2026 al 2032. Deloitte, inoltre, supporterà il Cio nell'attuazione delle raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020 relative all'ottimizzazione dello svolgimento dei Giochi Olimpici, sviluppando tecnologie che possono essere personalizzate per ogni Olimpiade e Paralimpiade.

In qualità di partner olimpico mondiale – riferisce la nota – Deloitte sta già applicando la sua profonda esperienza nella gestione e nella consulenza aziendale per migliorare e proteggere l'ecosistema digitale del Cio a supporto del Movimento olimpico. Deloitte ha progettato, implementato e ora gestisce le funzionalità di trasformazione digitale di Converge™ by Deloitte for Sports, che alimenta la piattaforma Olympic Fan Data che consente al Cio di coinvolgere milioni di fan in tutto il mondo. Deloitte ha anche lanciato l'Insights & Knowledge Learning Program per oltre 2.000 utenti in quattro Comitati organizzativi, per garantire una continuativa condivisione di conoscenze nelle varie edizioni dei Giochi Olimpici.

Tutto ciò – riferisce la nota – contribuirà a guidare il Cio e il Movimento olimpico verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale valorizzerà molti aspetti del potenziale umano, oltre a democratizzare lo sport e rendere più facile l'accesso alle informazioni. Lo Sports Innovation Hub di Deloitte, con sede a Madrid, è al centro di questo sforzo e riunisce un'ampia gamma di competenze per supportare città e organizzazioni con soluzioni tecnologiche all'avanguardia al fine di migliorare e proteggere i momenti più importanti dello sport.

"Questa è un'incredibile opportunità per Deloitte di rendere disponibili la profondità e l'ampiezza della nostra intera organizzazione a supporto del la trasformazione e della modernizzazione delle piattaforme, che guideranno la prossima generazione di soluzioni tecnologiche al fine di ottimizzare l'esperienza dei Giochi Olimpici – ha concluso John Tweardy, Consulting Principal, Olympic & Paralympic Games, Major Events, Deloitte Switzerland – Con l'esperienza di Deloitte nello sport, nel marketing basato sui dati, nella sicurezza informatica, nella fiscalità e nelle tecnologie come l'intelligenza artificiale, ci uniremo al CIO e ad altri partner per creare un modello di 'one team' che riteniamo possa avere un impatto positivo e duraturo sul Cio, sui Comitati organizzatori e sull'esperienza dei fan".