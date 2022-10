Imprese: Della Valle, 'restituire parte di ciò che facciamo alla collettività'

Milano, 8 ott. (Adnkronos) – "In momento così complicato per il mondo intero, Italia compresa, chi fa il mio mestiere non può girarsi dall’altra parte: il mondo della impresa non è estraneo alle necessità del Paese. Come imprenditori non dobbiamo mancare alla solidarietà di chi ha più bisogno e che non va lasciato solo e dobbiamo restituire parte di ciò che facciamo alla collettività.

Consiglio a tutti i miei colleghi di darsi da fare e di non mancare alla solidarietà". Lo afferma il presidente di Tod's Diego Della Valle che ha preso parte alla presentazione della mostra fotografica, ideata e organizzato dal Pac e da Ri-Scatti onlus, sulle carcere milanesi promossa dal Comune di Milano con il sostegno di Tod's.