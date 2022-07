Imprese, Di Ciommo: innovazione tecnologica imprescindibile

Roma, 25 lug. (askanews) – Il domani delle imprese? Non potrà prescindere dall’innovazione tecnologica. È chiara e definita la visione di Francesco Di Ciommo, presidente e CEO di Ford Authos, su ciò che attende nei prossimi anni chi è presente sul mercato. Per Di Ciommo l’imprenditore avrà il dovere di approcciare in modo innovativo il mercato per far fronte e addirittura anticipare la domanda, analizzando il suo settore di competenza e rilevando sul web il “sentiment” per poi stimolare nuove esigenze con l’offerta di

servizi innovativi che liberino tempo al cliente.

L’officina mobile messa a punto in Authos è solo un esempio di questa idea. Un servizio fruibile tramite app, con la quale ogni cliente potrà beneficiare del tagliando per il proprio veicolo nel luogo più congeniale come il posto di lavoro, la propria abitazione o luoghi di intrattenimento ed aggregazione. Si tratta di un’idea che ha visto il dealer Ford numero uno su Torino e provincia stipulare accordi con i centri commerciali e con le associazioni che gestiscono i condomini.

In questo modo si potrà chiedere, pagare e ricevere ciò di cui si ha bisogno in un attimo e direttamente dal proprio telefono.