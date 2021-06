Imprese: Di Maio, 'per attrarre investimenti serve coordinamento unico'

Milano, 8 giu. (Adnkronos) – Un tema legato alla necessità di attrarre investimento è "dare i poteri a un tutor per seguire gli investitori" perché "il primo nemico è la burocrazia". In più, per attrarre gli investimenti in Italia "serve un coordinamento unico: deve essere chiaro che quando qualcuno pensa di investire in Italia deve avere un interlocutore unico a cui riferirsi".

Lo ha spiegato il ministro degli Esteri, Luigi Di Mario, intervistato a un evento organizzato dal Sole 24 Ore. "Intanto, per ora, abbiamo aumentato i desk dell'Ice, che passano da 19 a 26, e le nostre ambasciate saranno impegnate in un'azione di sistema per parlare agli investitori di tutto il mondo e dire 'venite in Italia' perché costruiremo aeree dove è più facile investire", ha sottolineato.