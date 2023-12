Imprese: dopo incontro a Eicma, Centinaio visita filiale italiana Kawasaki a Milano

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – Questa mattina il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, ha fatto visita alla filiale italiana di Kawasaki. Il senatore, appassionato motociclista, durante la sua visita all’ottantesima edizione di Eicma, era rimasto colpito dalla prima moto ibrida della storia lanciata dalla casa di Akashi. Pertanto ha voluto approfondire questo tema, che potrà aprire nuovi orizzonti nel mondo della mobilità.

Nella sede dell’azienda giapponese alle porte di Milano, Centinaio ha incontrato il direttore commerciale e marketing Enrico Bessolo che ha colto l'ocaasione per spiegare al senatore il ruolo di Kawasaki come azienda che contribuisce al progresso tecnologico globale. Anche se è nota al grande pubblico soprattutto per le sue moto, l'azienda infatti opera in svariati campi, dal deep sea al deep space, tutti contraddistinti da un elevato contenuto tecnologico. Treni ad alta velocità, motori per aerei, moduli della stazione spaziale, propellenti per razzi, robot chirurgici, etc. sono solo alcuni dei tanti ambiti in cui Kawasaki opera.

Proprio per il ruolo di leadership ricoperto all’interno del settore, Centinaio ha invitato l’azienda giapponese a interagire con il gruppo interparlamentare che si occupa di due ruote.