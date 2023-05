Imprese: Federdistribuzione, 'situazione complessa urge sostenere domanda interna'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Il mese di marzo conferma un andamento a forbice per quanto riguarda i consumi che a valore continuano a crescere, come conseguenza dell’inflazione di questi mesi, mentre a volume rimangono in terreno negativo. È un dato che conferma i timori che abbia...

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – "Il mese di marzo conferma un andamento a forbice per quanto riguarda i consumi che a valore continuano a crescere, come conseguenza dell’inflazione di questi mesi, mentre a volume rimangono in terreno negativo. È un dato che conferma i timori che abbiamo ripetutamente espresso di fronte alle richieste di aumento dei prezzi dei beni di largo consumo". Lo afferma il presidente di Federdistribuzione Carlo Alberto Buttarelli, commentando i dati diffusi da Istat relativi alle vendite al dettaglio del mese di marzo, che evidenziano un incremento tendenziale a valore del +5,8%, al quale corrisponde un calo a volume del -2,9%.

"Oggi -avverte Buttarelli- siamo in una situazione economica complessa sia per le famiglie, in difficoltà per l’impatto della crescita dei prezzi sui propri bilanci, sia per le imprese della distribuzione moderna che hanno subito una forte compressione della redditività. In una fase in cui i prezzi non sono destinati a scendere, è importante tutelare il potere d’acquisto alle famiglie, creando le condizioni per un rinnovato clima di fiducia che favorisca la ripresa della domanda interna nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire stabilità alle nostre aziende e alle numerose filiere agroalimentari del Made in Italy".