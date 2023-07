Imprese: Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna, Massimo Melega nuovo presidente

Bologna, 7 lug. (Labitalia) – Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna, associazione di riferimento dei manager industriali, ha rinnovato gli organi sociali per il triennio 2023 – 2026: consiglio direttivo, collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti. Nel corso della prima convocazione il nuovo consiglio direttivo ha eletto alla presidenza Massimo Melega, che succede ad Andrea Molza. Ingegnere meccanico, 66 anni, gran parte dei quali trascorsi all’interno di aziende manifatturiere di una grande varietà di prodotti – macchine automatiche, autobus, accessori, apparecchi di illuminazione, alimenti, componentistica – in Italia e all’estero. Lo affiancheranno il vicepresidente vicario Andrea Molza, il vicepresidente Stefano Punzetti, il vicepresidente per Ravenna Giovanni Rossato, il vicepresidente per Ferrara Andrea Barbieri, la tesoriera Anna Mattioli e il segretario Gianluca Guidi Alvisi, oltre al Consiglio Direttivo e a tutto lo staff di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna.

Il nuovo presidente si dedicherà “all’ulteriore crescita della base associativa, insieme ad una sempre più stretta partnership con gli Imprenditori e con le associazioni datoriali”.

“Tra gli obiettivi – ha sottolineato Melega – di concerto con Cida, la Confederazione alla quale Federmanager aderisce, verrà dato nuovo impulso ai rapporti con il governo locale e nazionale, mettendo a disposizione competenze ed energie al servizio della società”. Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna è la sede territoriale di Federmanager, organizzazione costituita nel 1945 che rappresenta e tutela in Italia i dirigenti in servizio e in pensione delle imprese produttrici di beni e di servizi. Gli associati sono dirigenti, quadri apicali, alte professionalità, in servizio e in pensione di piccole, medie e grandi imprese, operano in tutti i settori dell’industria privata e a partecipazione statale, compresi gli enti pubblici economici, nonché nelle attività ausiliarie e complementari dell’industria.

All’associazione dei dirigenti delle tre province, che cura aspetti contrattuali, istituzionali, sociali, professionali e culturali, aderiscono circa 3.100 iscritti. Tre le strutture operative, una in ogni città – Bologna, Ferrara e Ravenna – alle quali gli associati possono rivolgersi senza alcuna distinzione per ricevere assistenza di carattere contrattuale, previdenziale, legale e fiscale. L’associazione si è recentemente dotata del Report integrato di sostenibilità, curato da Sara Cirone group società benefit. Lo strumento di rendicontazione è stato realizzato per tracciare un profilo dell’associazione ancorato agli SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030, ai quali Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna si ispira, in linea con il codice etico dell’associazione.

Il consiglio direttivo è formato da 20 membri: Andrea Barbieri, Luca Bergonzini, Donatella Bezzi, Franco Boccia, Sara Cirone, Sergio Consolini, Leonardo Dall’Osso, Nicola Gallazzi, Giovanni Giaco’, Eliana Grossi, Anna Mattioli, Massimo Melega, Sergio Menarini, Andrea Molza, Alberto Montanari, Erik Pettinicchi, Stefano Punzetti, Giovanni Rossato, Annarita Succi e Antonio Zangaglia.

Il collegio dei probiviri: Alessandro Costa, Danilo Ghetti (membro supplente), Fabrizio Lorenzetti (presidente), Umberto Tarozzi. Il Collegio dei Revisori dei Conti: Marco Aquilano (presidente), Paolo Fanti, Carla Ortolani, Massimiliano Tolone (membro supplente).