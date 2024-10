Imprese, Ferretti (IBC): "Coprire gap strutturale su digitalizzazione o rimarremo indietro"

Milano 1 ott (Adnkronos) - "Per crescere abbiamo bisogno di produttività, parola che si sposa con maggiore efficacia ed efficienza dei processi aziendali. E a capo di questo c’è la digitalizzazione. In Europa, a riguardo, dobbiamo coprire un gap strutturale consistente e dob...

Milano 1 ott (Adnkronos) – "Per crescere abbiamo bisogno di produttività, parola che si sposa con maggiore efficacia ed efficienza dei processi aziendali. E a capo di questo c’è la digitalizzazione. In Europa, a riguardo, dobbiamo coprire un gap strutturale consistente e dobbiamo farlo velocemente o rimarremo indietro". Lo ha detto oggi il presidente di IBC e amministratore delegato di Noberasco, Flavio Ferretti, durante il suo intervento al convegno "La digitalizzazione al servizio delle PMI: dalla trasformazione aziendale alla logistica. Problemi, proposte, soluzioni", in corso a Milano.

La competitività delle industrie -ha sottolineato- dei beni di consumo "è un fattore particolarmente importante in questo momento proprio per quello che sta succedendo dal punto di vista economico". "Abbiamo visto i dati dell'inflazione che risultano essere molto bassi, per cui in questo caso l'inflazione è anche inflazione positiva. In questo frangente noi stiamo cercando di trovare delle modalità che possano, all'interno delle nostre aziende, riuscire a ridare competitività". "Questo passa attraverso processi di digitalizzazione, di miglioramento ed efficienza logistica – ha spiegato Ferretti – e quindi stiamo cercando di lavorare in questa direzione, anche perché la nostra base associativa è formata da un numero altissimo di aziende di piccole dimensioni". Sulle 35.000 aziende associate ad Ibc, circa 20.000 fatturano meno di 1 milione di euro l'anno. "Capite bene che in questi casi, con dimensioni di questa natura, l'efficienza diventa assolutamente indispensabile".

Gli obiettivi del ciclo di incontri organizzato da IBC sul tema della digitalizzazione della logistica sono "di dare degli strumenti alle piccole e medie imprese, perché normalmente, nelle aziende di più piccole dimensioni, c'è un'intenzione delle aziende di cercare di investire su determinate tematiche ma poi mancano appunto tempi e competenze". Lo ha affermato il presidente di IBC e ad di Norasco, Flavio Ferretti, a margine del convegno "La digitalizzazione al servizio delle PMI: dalla trasformazione aziendale alla logistica. Problemi, proposte, soluzioni", in corso a Milano.

L'altro fattore rilevato da Ferretti riguarda gli investimenti. "Chiaramente le aziende immaginano grossi investimenti per cercare di ottenere quel tipo di efficienza. In realtà non è così vero: esistono degli strumenti già abilitanti per quanto riguarda la digitalizzazione e la modernizzazione di tutto l'apparato logistico che possono essere tranquillamente messi a loro disposizione". L'obiettivo del ciclo di incontri organizzato da IBC è proprio fornire questi strumenti e informazioni a quelle imprese che non li hanno a disposizione "per aiutarli a trovare delle soluzioni che possano implementare il giorno dopo".

In programma ci sono incontri analoghi anche a Verona e a Bologna perché "l'intento che ci poniamo è quello di avvicinarci noi per primi alle geografie dei nostri associati e non aspettare sempre che l'associato ci venga a trovare". "Questa modalità dovrebbe consentire loro di rubare poco tempo alle loro attività e ottenere comunque questo tipo di risultato" ha chiosato Ferretti.