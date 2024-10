Imprese: Ferretti (IBC), 'coprire gap strutturale su digitalizzazione o rimarremo indietro'

Milano 1 ott (Adnkronos) - "Per crescere abbiamo bisogno di produttività, parola che si sposa con maggiore efficacia ed efficienza dei processi aziendali. E a capo di questo c’è la digitalizzazione. In Europa, a riguardo, dobbiamo coprire un gap strutturale consistente e dob...

Milano 1 ott (Adnkronos) – "Per crescere abbiamo bisogno di produttività, parola che si sposa con maggiore efficacia ed efficienza dei processi aziendali. E a capo di questo c’è la digitalizzazione. In Europa, a riguardo, dobbiamo coprire un gap strutturale consistente e dobbiamo farlo velocemente o rimarremo indietro". Lo ha detto oggi il presidente di IBC e amministratore delegato di Noberasco, Flavio Ferretti, durante il suo intervento al convegno "La digitalizzazione al servizio delle PMI: dalla trasformazione aziendale alla logistica. Problemi, proposte, soluzioni", in corso a Milano.