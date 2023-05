Imprese, Fondirigenti: al via le candidature per la quarta edizione di D20Leader

Roma, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Dai megatrend socioeconomici alle skill fondamentali per agire nel mondo digitale e sostenibile, attraverso l’intervento di docenti, manager, imprenditori, opinion leader e testimonial. Questi i focus della quarta edizione di D20Leader, il progetto che si propone di formare giovani talenti sui temi chiave dell’innovazione. Si tratta di un percorso formativo di eccellenza ideato da Fondirigenti, il Fondo di Confindustria e Federmanager leader in Italia per la formazione continua del management, rivolto a venti giovani di talento e centrato sulle competenze più richieste dal mondo delle imprese, a fronte delle grandi trasformazioni in atto.

“Con D20Leader – spiega il presidente di Fondirigenti, Marco Bodini – intendiamo formare giovani aspiranti manager, pronti ad operare nelle organizzazioni e sviluppare innovazione: si tratta di un’iniziativa unica che nasce con l’obiettivo di valorizzare il grande potenziale dei nostri giovani e promuovere l’innovazione e la competitività del nostro sistema produttivo. I tratti distintivi di D20Leader risiedono nella visione alta, e allo stesso tempo concreta, che si intende dare alla formazione focalizzata non tanto sull’acquisizione di nozioni, ma sulla condivisione di competenze ed esperienze di alto profilo, finalizzate ad offrire ai partecipanti nuove prospettive per interpretare la realtà, per avere un ruolo attivo all’interno delle imprese e dei sistemi di rappresentanza”.

Le testimonianze di eccellenza sono, insieme agli study tour nazionali ed europei e all’esperienza diretta in ambito aziendale, le peculiarità del progetto, che coinvolgerà opinion leader, manager, rappresentanti dei sistemi associativi, aziende, organizzazioni e istituzioni, offrendo ai giovani partecipanti modelli ai quali ispirarsi e una migliore conoscenza del loro futuro perimetro d’azione, con un percorso di competenze di alto livello.

L’iniziativa, che partirà con la prima fase formativa il prossimo mese di settembre, sarà focalizzata sulle grandi trasformazioni in atto, dalla sostenibilità alla digitalizzazione, fino ad arrivare alle nuove forme di lavoro. Il percorso formativo, della durata complessiva di sei mesi, comprende: lezioni in presenza (in modalità residenziale in location distribuite nel Centro e nel Nord Italia) e lezioni on-line; study tour (nazionali ed europei) nei più importanti luoghi dell’innovazione e presso le istituzioni; un’esperienza diretta in ambito aziendale (dalla durata minima di 2 mesi), per sperimentare e applicare quanto appreso, con ritorni diretti in termini di orientamento ed opportunità professionali.

D20Leader si rivolge a 20 giovani laureati meritevoli, di età compresa tra i 21 e i 27 anni, con una preparazione di base di tipo economico, Stem, o di altre specializzazioni coerenti con le finalità del progetto. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: Laurea triennale e Master di primo livello già conseguito o da concludere entro il 31 dicembre 2023; Laurea triennale e conseguimento di Laurea magistrale entro il 31 dicembre 2023; Laurea magistrale o Laurea a ciclo unico. Tutti gli ulteriori titoli conseguiti, in aggiunta a quelli sopra indicati, rispettano i requisiti previsti dal bando.

Queste le aree accademiche previste: Scienze Matematiche e Informatiche; Scienze fisiche; Scienze chimiche; Scienze biologiche; Ingegneria civile, industriale e dell’informazione; Scienze pedagogiche e psicologiche; Scienze giuridiche; Scienze economiche e statistiche; Scienze politiche e sociali. I criteri e le modalità di selezione sono improntati a saggiare non solo la preparazione di base ma anche le caratteristiche personali e la motivazione dei candidati. Fondirigenti sosterrà integralmente i costi del percorso formativo, inclusi quelli legati alla residenzialità e ai trasporti legati agli study tour.