Imprese: Gigliotti (Fiscal Focus), 'fallire per 1 centesimo? Rabbia, la politica non cambia nulla'

Milano, 25 giu. (Adnkronos) – ''Fa rabbia vedere che la politica parla parla, ma non fa nulla per cambiare situazioni grottesche come questa''. Per Antonio Gigliotti, direttore del centro studi Fiscal Focus, la notizia dell'impresa che rischia di fallire e non può partecipare a bandi e gare perchè ha il durc negativo di un centesimo è la conferma di un sistema che non riesce a risanarsi.

''Siamo all'opposto del fisco amico e della semplificazione -dice all'Adnkronos- e suona poco credibile quando la politica parla di rilancio, quando dice che nulla sarà più come prima e poi ci si arena di fronte a 1 centesimo che non permetterà a questa impresa, ma probabilmente anche a molte altre, di investire, di incrementare i posti di lavoro o semplicemente di guardare al futuro''.

Quello che secondo Gigliotti è inconcepibile ''è che in una situazione storica difficile come questa si possano mandare alla leggera documenti come questo.

In un momento in cui le imprese sono in seria difficoltà abbiamo istituti come l'Inps che non riescono ad applicare il buon senso, è assurdo''.