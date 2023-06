Imprese: il 5 luglio Assemblea generale Cida 2023

Roma, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Cida, la rappresentanza della dirigenza e delle alte professionalità di tutti i settori socio-produttivi, pubblici e privati, terrà la sua Assemblea Generale 2023 mercoledì 5 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 13.30, presso la Spazio Eventi, in via Alibert 5/A, a Roma.

Il programma prevede gli interventi del presidente di Cida, Stefano Cuzzilla; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica dell’Italia; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione; Manlio Guadagnuolo, commissario straordinario del governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise.

"Sarà un’occasione per parlare dello scenario europeo e italiano in un contesto mondiale estremamente complesso e delicato che è necessario gestire con politiche lungimiranti e uomini di competenza per individuare le leve di sviluppo per un futuro sostenibile", spiega la Cida.