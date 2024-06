Imprese, la ricchezza sta nell'includere tutte le diversità

Roma, 3 giu. (askanews) - "La formula dell'unicità - Un nuovo percorso verso l'inclusione", è un saggio d'ispirazione che Daniele Regolo - diversity and inclusion ambassador di Openjobmetis - ha pubblicato con Electa-Mondadori e sta presentando in giro per l'Italia con un book-tour che ha già fat...

Roma, 3 giu. (askanews) – “La formula dell’unicità – Un nuovo percorso verso l’inclusione”, è un saggio d’ispirazione che Daniele Regolo – diversity and inclusion ambassador di Openjobmetis – ha pubblicato con Electa-Mondadori e sta presentando in giro per l’Italia con un book-tour che ha già fatto tappa in numerose città. “Saper includere tutte le persone, con la loro unicità, nella comunità di un’impresa – spiega Regolo, che oggi è un affermato formatore ma ha a sua volta dovuto gestire una patologia acustica grave – è una ricchezza straordinaria per l’impresa stessa, che si traduce in un grande vantaggio complessivo, anche se non monetario”. Nel video l’intervista di Economy all’autore.