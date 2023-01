Imprese: l'importanza del welfare aziendale

Il welfare aziendale è una serie di procedure che ultimamente stanno acquisendo sempre più rilevanza all’interno delle imprese. Pratica prima appannaggio esclusivamente delle multinazionali per via della loro composizione e, naturalmente, volume d’affari, anche le piccole e medie imprese stanno cominciando a capire l’importanza e la necessità di investirvi in maniera decisa.

Le soluzioni per offrire il welfare aziendale sono diverse e dipendono, essenzialmente, dal tipo di attività e dal numero o qualifica dei collaboratori impiegati. Per dare il massimo dei suoi frutti, infatti, il welfare aziendale deve essere integrato con raziocinio, massimizzando i vantaggi per le persone, pesando poco sul bilancio aziendale, senza dunque essere un costo di un certo peso che porta l’azienda a dover bloccare le politiche produttive. Il portale welfare è una di queste soluzioni.

Cos’è il portale welfare aziendale e perché conviene

Il punto più importante quando si crea una strategia di welfare aziendale, come si è visto, è fare in modo che ogni collaboratore abbia esattamente quello di cui ha bisogno da questa misura assistenziale. Integrare una soluzione che soddisfi ognuno, dunque, è fondamentale per attivare quel circolo di soddisfazione a cui punta il welfare; tuttavia selezionare di volta in volta le varie iniziative che l’azienda deve adoperare è difficile. Queste ultime, infatti, devono tenere conto dei desideri, dell’età e dello stile di vita dei collaborati oltre che dei loro gusti. Questa ricerca specifica posta in capo al settore risorse umane rischia di ingolfarlo pesantemente senza strumenti adeguati all’analisi e ricerca.

Il portale welfare, in questo senso, può essere parecchio risolutivo per l’impresa che ha deciso di investirvi dei fondi e il tempo necessario a svilupparlo e diffonderlo. Il portale welfare si presenta, dunque, come una piattaforma all’interno della quale è più facile la gestione del welfare aziendale, massimizzando i processi e la soddisfazione.

Cosa bisogna sapere sul portale welfare

La piattaforma di welfare, per essere realizzata, richiede dunque l’intervento di un fornitore di servizi e un web master per la realizzazione. Con questi ultimi, si concordano le aree presenti all’interno del portale e il modo di accesso degli stessi che, infine, vi interagiranno. Quando il portale è pronto, questo viene configurato in modo che i proprietari dello stesso possono utilizzarlo e il modo attraverso cui i dipendenti potranno spendere il loro credito per godersi benefit e servizi del welfare aziendale.

In questo modo, il collaboratore può scegliere il proprio in maniera autonoma, utilizzando il credito che ha senza ingolfare gli uffici adibiti con richieste lente e fraintendibili.

Gli aspetti positivi del welfare aziendale per le imprese sui dipendenti

I diversi benefici per i dipendenti con il portale welfare aziendale permettono di migliorare l’esperienza all’interno dell’azienda. I collaboratori dell’impresa assunti a qualsiasi titolo, infatti, possono beneficiare di diversi prodotti e servizi del welfare aziendale e gli stessi sono deducibili per un importo totale di 258,23€ ciascuno. I primi prodotti che rientrano in questa categoria sono i buoni acquisto; tuttavia, non c’è nessun impedimento che vieta di poterli spendere, ad esempio, per servizi di intrattenimento oppure salute e cultura.

In sostanza, le strategie di welfare aziendale mirano a tenere unito e compatto il nucleo lavorativo all’interno di un’azienda al fine di permettergli l’ottenimento di risultati di altissimo livello. Tutto questo si tramuta, dunque, in un vantaggio per l’azienda che così facendo fidelizzerà i suoi collaboratori, permettendogli di restare volentieri nel nucleo lavorativo. Questo aspetto comporta l’acquisizione di know-how aziendale, un vero e proprio asset strategico nell’economia moderna che difficilmente è sostituibile anche con ingenti investimenti. Non a caso, quella del welfare aziendale è un sentiero che anche il governo e l’Unione Europea cercano di favorire visti i benefici che porta.