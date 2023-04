Imprese: Meloni, 'fondo sovrano strada giusta per sostenerle'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo il dovere di difendere la competitività delle nostre aziende e dobbiamo aiutare il sistema produttivo in maniera tale da non creare disparità all'interno del mercato unico. Per questa ragione pensiamo che un fondo sovrano per sostenere le ...

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "Abbiamo il dovere di difendere la competitività delle nostre aziende e dobbiamo aiutare il sistema produttivo in maniera tale da non creare disparità all'interno del mercato unico. Per questa ragione pensiamo che un fondo sovrano per sostenere le imprese sia la strada giusta. Un fondo sovrano nazionale, aperto al contributo di privati, può essere lo strumento adatto a rilanciare gli investimenti, convogliando l'enorme risparmio italiano verso fini produttivi, per lo sviluppo industriale e tecnologico della nazione". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Milano Finanza'. "

A chi gli chiede come si fermi l'attrattività della borsa olandese, legata a una fiscalità di vantaggio, "con il disegno di legge a sostegno della competitività dei capitali – rimarca il premier – adottiamo una serie di interventi nell'ambito del quadro normativo dei mercati finanziari italiani per una maggiore semplificazione, razionalizzazione e ammodernamento: vogliamo promuovere il sistema e le imprese che operano al suo interno. Queste norme renderanno Piazza Affari più competitiva e le imprese saranno incoraggiate a restare in Italia, un ambiente creativo unico al mondo".