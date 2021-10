Imprese: nasce la piattaforma Wisdrome, esperti di alto profilo a disposizione delle aziende

Milano, 6 ott. (Adnkronos) – La prima piattaforma digitale che mette a disposizione delle aziende le più alte competenze, in tempi brevi e a costi sostenibili: questa è l’idea di un gruppo di manager, alumni Sda Bocconi, che hanno dato vita a Wisdrome, www.wisdrome.com Start up di nuova generazione, Wisdrome forma le migliori squadre di co-manager -management collaborativo- che affiancano le imprese nei loro progetti di business, superando il modello di consulenza tradizionale.

“Noi non offriamo una consulenza calata dall’alto. Noi accompagniamo gli imprenditori nell’esecuzione dei loro progetti, trasmettiamo loro il nostro know-how, li formiamo per portare avanti in autonomia gli obiettivi futuri e lo facciamo a costi standardizzati e accessibili” spiega Viviano Dallatomasina, presidente della start up.

Dietro quel “noi” ci sono oltre 100 co-manager, tutti con formazione executive nelle principali Business School europee, tutti con oltre 10 anni di esperienza, nei più svariati settori.

Grazie alla digitalizzazione Wisdrome riduce i costi e massimizza i risultati mettendo insieme, in meno di 24 ore, il miglior team di lavoro per rispondere alle esigenze specifiche dell’impresa. “La squadra più forte non è sempre quella che trovi sotto casa. I nostri manager vivono alle più diverse latitudini e grazie alla piattaforma riusciamo a colmare le distanze” racconta Dallatomasina che attualmente abita a Londra mentre gli altri socifondatori si trovano a Milano, Capodistria e Islamabad.

Centrale nella filosofia di Wisdrome il tema della sostenibilità, intesa non solo come ambientale, ma anche sociale e di governance. “In questo momento storico, le imprese devono affrontare un cambiamento culturale ed organizzativo. Traghettare le aziende in questa direzione è la nostra missione”.

Partner del progetto, Sda Bocconi che rappresenta l’hub di co-manager Wisdrome e che offre alla piattaforma i propri corsi executive on-line e on-demand per esperti e aziende con agevolazioni esclusive.