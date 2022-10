Imprese: Orsini, 'leasing fondamentale come strumento di sostegno per investimenti'

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – “Circa gli investimenti, il leasing è fondamentale come strumento di sostegno alle imprese e devono essere particolarmente sostenuti in questo momento di difficoltà per aumentare la produzione del Paese, anche per combattere l’inflazione. Non dobbiamo però dimenticare quello ciò l’industria italiana ha subito dal 2020 a oggi, per questo siamo a richiedere ancora una volta una moratoria a livello UE.

Come sulla pandemia, l’Europa deve essere unita sulla salvaguardia delle imprese. Abbiamo anche bisogno riforme che garantiscano la certezza del diritto delle nostre aziende” Lo ha detto Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria oggi a Lease 2022, il Salone del Leasing.