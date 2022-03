Imprese, OverIT: droni, AI e IoT per infrastrutture efficienti

Milano, 28 mar. (askanews) – Intelligenza artificiale, machine learning e IoT possono contribuire a rendere più sicure le infrastrutture strategiche, garantendo una manutenzione puntale anche nelle zone più remote. Vale per le Tlc così come per le reti ferroviarie, elettriche o idriche. Paolo Bergamo è alla guida di OverIT, azienda tech italiana che si occupa di field service aiutando le imprese a sfruttare le potenzialità del digitale per tenere sotto controllo le proprie infrastrutture.

“La manutenzione diventa una delle cose più importanti da fare per questi sistemi. Le infrastrutture deve essere sempre efficiente al 100%. Le nuove tecnologie aiutano tantissimo a una manutenzione efficiente: ad esempio l’Iot permette di avere dati real time di capire stato dei dispositivi, il machine learning con una semplice foto possiamo fare una analisi puntuale di che tipo di problematiche e poi ci sono i droni possono aiutarci a fare ispezioni in zone pericolose”.

Per poter sfruttare l’innovazione alle aziende vengono messe a disposizione infrastrutture tecnologicamente avanzate da noleggiare. Una strategia di mercato che ha fatto la fortuna dell’industria del software e che oggi si fa largo anche nell’hardware.

“Bisogna affidarsi a dei partner che possano aiutare a fare una trasformazione di tipo digitale sulla manutenzione: tutta l’infrastruttura hardware vera e propria e come si utilizzano i tool per una manutenzione di tipo preciso. Ci sono delle aziende come OverIT che siutano le aziende a fare quel tipo di trasformazione digitale di cui abbiamo parlato. C’è una parte di piattaforma software vera e propria ma c’è una parte di compentenze specifiche delle industrie in cui i nostri clienti operano”.

E che siano in grado di capitalizzare al meglio l’innovazione tecnologica per poter assicurare il funzionamento delle infrastrutture.