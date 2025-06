Imprese, Pallucchi: sociale è precondizione per buona economia

Mantova, 13 giu. (askanews) – “Noi come Forum del Terzo Settore sosteniamo da tempo prima il sociale e poi l’economico, perchè il sociale è una precondizione di una buona economia. E le aziende che oggi guardano con una responsabilità sociale e ambientale allo sviluppo e all’evoluzione delle comunità, questo lo sanno molto bene. E da lì partono per avere quel plus competitivo che le rende anche più resilienti, e più capaci di costruire un futuro che deve dare speranza.

Ecco, attraverso questo guardiamo anche alla coesione come elemento di condivisione di valori che deve dare speranza per un futuro sulla quale le nostre comunità devono fare una scommessa, soprattutto le generazioni più giovani”. Lo ha detto Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore, intervistata da askanews alla seconda giornata del Seminario Estivo di Fondazione Symbola a Mantova.