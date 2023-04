Imprese: Promos Italia lancia progetto per rilanciare strumento Zes e Zls

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Al via un progetto di Promos Italia, in collaborazione con The European House Ambrosetti e con l’Istituto Tagliacarne, per analizzare impatti territoriali e potenzialità di sviluppo delle Zone Economiche Speciali (Zes) e le Zone Logistiche Semplificate (Zls...

Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Al via un progetto di Promos Italia, in collaborazione con The European House Ambrosetti e con l’Istituto Tagliacarne, per analizzare impatti territoriali e potenzialità di sviluppo delle Zone Economiche Speciali (Zes) e le Zone Logistiche Semplificate (Zls), per rilanciare questi strumenti innovativi caratterizzati da semplificazione delle procedure e alleggerimento fiscale per favorire, in determinati territori, l’attrazione di investimenti diretti da parte di imprese straniere. L’iniziativa è stata presentata oggi in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

L'Italia è il quinto Paese europeo per numero di Zes attive, con otto Zes, tutte nel Mezzogiorno (Zes Abruzzo; Zes Calabria; Zes Campania; Zes Ionica Interregionale Puglia-Basilicata; Zes Adriatica Interregionale Puglia-Molise; Zes Sicilia Orientale; Zes Sicilia Occidentale e Zes Sardegna), a cui si aggiunge una Zls del Porto di Venezia-Rodigino.

Gli obiettivi del progetto sono: verificare l’impatto delle quali strumenti di attrattività per il territorio sulle quali sono istituite; calcolare il potenziale di attrattività di alcune aree geografiche al fine di qualificarle come potenziali candidate all’attivazione di Zes o di Zls; calcolare l’impatto economico, diretto e indiretto, e occupazionale derivante dall’avvio di Zes o Zls; definire le linee guida per una efficace strategia di “messa a terra” delle Zes o Zls.

“Il pieno utilizzo dei fondi del Pnrr rappresenta un’opportunità irripetibile per recuperare il terreno perduto – dichiara Carlo Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Servono riforme e strumenti come le Zone Economiche Speciali e le Zone Logistiche Semplificate in grado di innovare profondamente l’economia del Paese."

Ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete: “Il sistema camerale è fortemente coinvolto nello sviluppo di questi territori, avendo progettato e avviato tutti gli 8 Sportelli Unici Digitali per le Zes, all’interno del portale "impresainungiorno". “Questo progetto persegue appieno la mission di Promos Italia di supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese e di favorire l’attrazione degli investimenti esteri per contribuire allo sviluppo dei territori – spiega Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia”.