Imprese, Realacci (Symbola): imprese coesive sono più competitive

Mantova, 13 giu. (askanews) – “Oltre a essere una cosa giusta, per lo meno per me, avere atteggiamenti coesivi, essere empatici con le persone e con la comunità, quello che si verifica è che le imprese che hanno migliori rapporti con i lavoratori, con le comunità, con i territori e con i subfornitori, sono quelle che vanno meglio: innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro.

Sette su 10 sono impegnate anche sul green, 8 su 10 sono impegnate anche sul digitale. Sono tante: è una parte importante delle imprese italiane ma soprattutto è una parte dell’economia che può affrontare il futuro con più convinzione con più forza perché ha in mente un’economia a misura d’uomo”. Lo ha detto Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, intervistato da askanews alla seconda giornata del Seminario Estivo di Fondazione Symbola a Mantova.