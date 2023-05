Imprese, Rossi (Tim): l'economia cambia, opportunità per l'Italia

Trento, 29 mag. (askanews) – Il mondo cambia rapidamente, la tecnologia apre scenari inesplorati e i nuovi assetti della geopolitica internazionale condizionano anche l’andamento dell’economia. Se ne è parlato al Festival dell’economia di Trento, in un convegno con il presidente di Tim, Salvatore Rossi, che dalla crisi della globalizzazione vede un’opportunità per le pmi italiane.

“I cambiamenti che sono già in atto e quelli che si annunciano in futuro, nelle economie di tutto il mondo, sono notevoli. La tecnologia galoppa a passi da gigante: noi tutti subiremo effetti positivi e negativi da questi cambiamenti. Una opportunità è quella della globalizzazione che si va un pochino restringendo. Se la globalizzazione si frammenta tra varie regioni del mondo più omogenee una economia come quella italiana può giovarsene”.

Nel suo saggio ‘Breve racconto dell’Italia nel mondo attraverso i fatti dell’economia’ Rossi ha messo il luce le carte che il Paese può giocare nello scenario mondiale. Un ruolo sempre più centrale.

“Io penso che possa questo ruolo crescere ed essere positivo: ho scritto un piccolo libro per affacciare questa ipotesi che l’Italia abbia un ruolo da giocare, basato anche sulla sua storia e capacità secolare di combinare efficienza e capacità tecnologica ed esportativa con il gusto, il saper vivere e il saper fare, il saper fare generale”. Sensazioni confortate dai numeri: l’Italia è 25esima al mondo per popolazione ed è decima per capacità produttiva e pil, e da anni esporta più di quanto importi, compresa l’alta tecnologia.