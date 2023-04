Imprese: Schlein, 'profondo cordoglio per scomparsa Fumagalli'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Esprimo profondo cordoglio, anche a nome della comunità dem, per la scomparsa di Cesare Fumagalli, già presidente di Confartigianato e impegnato in difesa e per la valorizzazione delle tante imprese artigiane del nostro Paese. Ai suoi familiari, alle p...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Esprimo profondo cordoglio, anche a nome della comunità dem, per la scomparsa di Cesare Fumagalli, già presidente di Confartigianato e impegnato in difesa e per la valorizzazione delle tante imprese artigiane del nostro Paese. Ai suoi familiari, alle persone a lui care, alle collaboratrici e ai collaboratori vanno le nostre condoglianze". Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.