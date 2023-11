Imprese: Spada (Assolombarda), 'a Mind 'Città della Tecnica', hub innovativo per scuole e aziende'

Monza, 06 nov. - (Adnkronos) - "Stiamo lavorando con ministero e Regione Lombardia per realizzare a Mind la 'Città della Tecnica': un hub innovativo in cui avranno sede gli Its milanesi e nel quale ritrovare l’intera filiera della formazione tecnica e professionale volta ...

Monza, 06 nov. – (Adnkronos) – "Stiamo lavorando con ministero e Regione Lombardia per realizzare a Mind la 'Città della Tecnica': un hub innovativo in cui avranno sede gli Its milanesi e nel quale ritrovare l’intera filiera della formazione tecnica e professionale volta a formare giovani con le competenze necessarie per permettere alle imprese di accompagnare le transizioni ecologica e digitale”. Lo ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, in un intervento in occasione della visita del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a RoboLab, laboratorio didattico con robot collaborativi di ultima generazione, attivo nella sede distaccata di Assolombarda a Monza.