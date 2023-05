Imprese: Spada (Assolombarda), confronto con Calderone su riforma mercato del lavoro

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Una vera riforma del mercato del lavoro che metta al centro le politiche attive, sfruttando l’occasione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: è questa la principale richiesta del mondo imprenditoriale di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia, sul tema del lavoro. Una necessità che Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, insieme agli imprenditori del territorio ha portato all’attenzione del governo in occasione dell’incontro con Marina Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvenuto quest’oggi presso la sede dell’associazione in via Pantano 9, Milano.

"Durante l’incontro con il ministro Marina Calderone abbiamo condiviso la necessità di poter contare su una vera riforma del mercato del lavoro che metta al centro le politiche attive sfruttando l’occasione storica del Pnrr -spiega Spada-. Infatti, oggi è più che mai indispensabile attivare processi virtuosi sia per gli occupati sia per gli inoccupati: è questa la chiave per valorizzare le competenze e contrastare il forte mismatch tra domanda e offerta di lavoro, un problema che rende complicata un’assunzione programmata su due. Inoltre, come nel recente incontro con il viceministro Maurizio Leo, abbiamo sottolineato il tema del costo del lavoro, che in Italia è pari al 46,5% contro una media del 34,6% dei Paesi Ocse. Accogliamo quindi positivamente la riduzione del cuneo fiscale varata nel decreto Lavoro, ma occorre fare di più: serve rendere la misura strutturale con la prossima Legge di Bilancio. Infine, il capitolo giovani, sul quale auspichiamo da tempo un’azione decisa. La nostra proposta è quella di applicare una flat tax sui lavoratori neoassunti under 35, per assoggettarli ad un’imposta del 5% per i primi cinque anni di attività. Se vogliamo che il lavoro torni ad essere una priorità nel nostro Paese, questi interventi sono strategici e non più rimandabili".

"Da Assolombarda -avverte la ministra Calderone- sono arrivati stimoli certamente utili per continuare a migliorare le politiche del lavoro. Con il decreto del primo maggio abbiamo avviato un percorso che deve portare la formazione ad essere sempre più centrale e strategica per la competitività del nostro sistema produttivo. In un’economia che cerca dipendenti e non li trova, domanda e offerta devono potersi incontrare più velocemente. Insieme alle parti sociali, anche a livello territoriale, lavoriamo per dare nuove risposte al mercato del lavoro".