Imprese: Unimpresa Sanità e welfare, Giancarlo Greco è il nuovo vicepresidente

Roma, 13 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Giancarlo Greco è il nuovo vicepresidente di Unimpresa Sanità e welfare. La nomina è stata deliberata dalla giunta esecutiva nazionale di Unimpresa lo scorso 4 aprile. Presidente di Unimpresa Sanità e welfare resta Pierfilippo Marcoleoni. L'avvocato Giancarlo Greco, già presidente regionale di Unimpresa Sanità e welfare è a capo del gruppo iGreco, la più importante realtà sanitaria che agisce in Calabria.

La sua nomina si inquadra nel segno della competenza ed esperienza, in particolare nell’ambito del risanamento delle imprese che erogano servizi sanitari: il gruppo iGreco, infatti, ha contribuito in modo determinante al risanamento e al mantenimento in vita di 6 cliniche operanti nella regione calabrese che erano invece destinate all'inesorabile fallimento.

"Con l’ingresso di Giancarlo Greco, la squadra di Unimpresa diventa ancora più forte e attrezzata per le sfide del prossimo futuro.

Prosegue il percorso di crescita della nostra associazione capace di individuare e, allo stesso tempo, di attrarre eccellenze nel campo delle professioni e dell’imprenditoria. Il nostro obiettivo è avere sempre più qualità e competenze per poter assistere e accompagnare al meglio le nostre associate, le federazioni e i territori" commenta il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.

"Entrare in Unimpresa vuol dire diventare parte della più importante realtà associativa che oggi dà realmente voce alle micro, piccole e medie imprese italiane.

Il campo in cui opero, quello della sanità e del welfare, è fatto di decine di migliaia di realtà aziendali che sono essenziali per la salute delle persone, affiancando il sistema sanitario nazionale. La pandemia da Covid-19 ha dimostrato che il settore pubblico da solo non può farcela e che una efficiente collaborazione con le strutture private è il miglior modo per assicurare un servizio di qualità per l’intero Paese" dichiara il vicepresidente di Unimpresa Sanità e welfare, Giancarlo Greco.