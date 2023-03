Imprese: Unobravo riconosciuta come Great place to work

Milano, 13 mar. (Labitalia) – A soli tre anni dalla sua fondazione, il servizio di psicologia online e società benefit Unobravo ha ricevuto la prestigiosa certificazione di Great place to work: un traguardo importante per la scaleup italiana che, oltre a crescere esponenzialmente e ottenere riconoscimenti di valore, è riuscita a creare un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, valorizzando il benessere dei propri dipendenti, senza mai perdere di vista la mission aziendale. Condotta dalla società Great place to work, la survey di valutazione è stata inviata a tutto il core team di Unobravo, composto oggi da oltre 120 tra dipendenti e collaboratori, ottenendo un Trust index, ovvero l’indice della fiducia che i dipendenti accordano all’azienda, pari all’88%. Nello specifico, dall’analisi delle cinque dimensioni del modello Gptw emerge che il 94% dei partecipanti afferma di lavorare in un team coeso e ben 9 su 10 sono orgogliosi di essere Unobravo: i dipendenti apprezzano in particolare il modo in cui Unobravo contribuisce alla comunità con il proprio lavoro, provando un senso di orgoglio quando trovano riscontro di ciò che l’azienda è in grado di realizzare.

“Ricevere questo importante riconoscimento in così poco tempo – commenta Corena Pezzella, hr manager di Unobravo – è fonte di grande orgoglio e sottolinea il nostro impegno costante nel promuovere una cultura del lavoro innovativa, empatica, inclusiva e collaborativa. Come azienda che si occupa di benessere mentale siamo chiamati a rispondere a una doppia sfida: in primis, lavorare per rompere il tabù della salute mentale e normalizzare l’accesso alla terapia; con lo stesso impegno, abbiamo voluto inoltre costruire una realtà capace di dare valore a dipendenti e collaboratori, garantendo un'esperienza lavorativa duratura e gratificante". Non solo orgoglio e coesione: giudizi molto positivi hanno riguardato anche la credibilità di Unobravo, per cui i lavoratori apprezzano particolarmente il comportamento onesto ed etico dei Responsabili nel proprio lavoro, e il trattamento equo, senza alcuna discriminazione, che viene a tutti riservato. L’82% dei rispondenti ritiene, infine, di vivere un ambiente lavorativo rispettoso della propria persona e della propria professionalità; più di 4 persone su 5 sente invece che il proprio contributo è determinante per l’azienda.

“Un punto di forza che da sempre contraddistingue Unobravo – dichiara Danila De Stefano, ceo & founder di Unobravo – è l’attenzione alla qualità del servizio che vogliamo offrire ogni giorno a migliaia di persone e di quello che, come azienda virtuosa, possiamo garantire a chi sceglie di lavorare con noi. Far crescere una startup, come un’azienda, è un lavoro di squadra ed è importante, oggi più che mai investire sul capitale umano”. Unobravo è una realtà alla costante ricerca dei migliori talenti per i diversi ambiti di lavoro: per essere sempre aggiornati basta visitare il sito unobravo.teamtailor.com/jobs