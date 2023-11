Imprese: Urso, 'con nuove misure nei prossimi 2 anni oltre 12 mld per sostenere transizione'

Milano, 23 nov. (Adnkronos) – Il negoziato con Bruxelles è ormai giunto alle battute finali e la cosa prevalente sulle risorse Pnrr che sarà riprogrammata, lo sarà a sostegno delle imprese. Con le nuove misure che integrano quelle del piano Transizione 4.0 in vigore fino al 2025, cioè, nei prossimi due anni, decisivi per la duplice transizione, saranno oltre 12 i miliardi di euro a disposizione del mondo produttivo, per gli investimenti in beni strumentali avanzati, orientati alla digitalizzazione dei processi e all'efficientamento energetico. Sei miliardi per ciascuno dei prossimi anni. Ma l'innovazione richiede una riqualificazione delle competenze. Ed è questa la sfida ancora più impegnativa che attende il nostro Paese". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso intervenendo in video collegamento all’evento 'Lavorare meglio, questione di Logistica', in corso a Palazzo Pirelli, a Milano.